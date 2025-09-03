Eurobasket 2025: Κρίσιμες «μάχες» για την επόμενη φάση, ξεχωρίζει το Τουρκία - Σερβία
Eurobasket 2025: Κρίσιμες «μάχες» για την επόμενη φάση, ξεχωρίζει το Τουρκία - Σερβία
Το παιχνίδι της Γερμανίας με την Φινλανδία απόψε συγκεντρώνει επίσης ισχυρό ενδιαφέρον
Ολοκληρώνεται απόψε ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος του φετινού EuroBasket 2025, με ένα μεγάλο ντέρμπι να ξεχωρίζει. Αυτό δεν είναι άλλο από την αναμέτρηση της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν, απέναντι στη Σερβία (21:15, ΕΡΤ1 & NS Start).
Οι δύο ομάδες είναι στο απόλυτο 4-0 και οδηγούν την κούρσα του ομίλου στη Ρίγα. Με τον νικητή να παίρνει... προίκα την πρωτιά και να περιμένει στη φάση των «16» τον τέταρτο του ομίλου στο Τάμπερε.
Εξίσου σημαντικό παιχνίδι αυτό της Εσθονίας με την Πορτογαλία (14:45, NS Start), το οποίο θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο στον όμιλο.
Στον δεύτερο όμιλο του Τάμπερε, η ομάδα που παραμένει αήττητη είναι μονάχα η Γερμανία. Η οποία θέλει και να σφραγίσει την πρωτιά, παίζοντας απέναντι στους γηπεδούχους Φινλανδούς (20:30, NS4).
Μαυροβούνιο και Σουηδία παλεύουν για την πρόκριση, με τους πρώτους να αντιμετωπίζουν τη Μεγάλη Βρετανία (13:30, NS4) και τους δεύτερους να έχουν δύσκολο έργο απέναντι στη Λιθουανία (16:30, NS4, Live στο Gazzetta) που όμως έχει χάσει τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30, Novasports 4)
Εσθονία - Πορτογαλία (14:45, Novasports Start)
Λιθουανία - Σουηδία (16:30,Novaspors 4)
Τσεχία - Λετονία (18:00, Novasports Start)
Φινλανδία - Γερμανία (20:30, Νovasports 4)
Τουρκία - Σερβία (21:15, ΕΡΤ1 / Novasports Start)
Α' Όμιλος
Τουρκία 4-0*
Α' Όμιλος
Τουρκία 4-0*
Σερβία 4-0*
Λετονία 2-2
Εσθονία 1-3
Πορτογαλία 1-3
Τσεχία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
Τσεχία - Πορτογαλία 50-62
Λετονία - Τουρκία 73-93
Σερβία - Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική (29/8)
Τουρκία - Τσεχία 92-78
Εσθονία - Λετονία 70-72
Πορτογαλία - Σερβία 69-80
3η αγωνιστική (30/8)
Τσεχία - Εσθονία 75-89
Λετονία - Σερβία 80-84
Τουρκία - Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική (1/9)
Εσθονία - Τουρκία 64-84
Πορτογαλία - Λετονία 62-78
Σερβία - Τσεχία 82-60
5η αγωνιστική (3/9)
Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
Τσεχία - Λετονία (18:00)
Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Γερμανία 4-0*
Λιθουανία 3-1*
Φινλανδία 3-1*
Μαυροβούνιο 1-3
Σουηδία 1-3
Μεγάλη Βρετανία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106
Σουηδία - Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική (29/8)
Γερμανία - Σουηδία 105-83
Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική (30/8)
Λιθουανία - Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική (1/9)
Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία - Λιθουανία 78-81
5η αγωνιστική (3/9)
Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
