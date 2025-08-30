Eurobasket 2025: Άνοιξε λογαριασμό στον όμιλο η Ιταλία 78-62 τη Γεωργία - Βίντεο

Οι «αντζούρι» ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο με σερί 13-0 για το 66-47 στο 33’ με το τρίποντο του Νιανγκ! Η Ιταλία δεν απειλήθηκε ξανά, φτάνοντας στη νίκη με ΧΧ-ΧΧ ενώ ο Σενγκέλια αποβλήθηκε λίγο πριν από το φινάλε για αντιαθλητική ενέργεια.Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Μετά το πρώτο ημίχρονο, είδε αρκετούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση, ενώ η άμυνά της κράτησε τη Γεωργία σε απολογισμό 30 πόντων.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σταθερά καλός στο παιχνίδι ο Μουχάμετ Ντιούφ των 13 πόντων με 3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σιμόνε Φοντέκιο που βρήκε σκορ, παρά τα 0/5 τρίποντά του και πέτυχε 14. Ακόμα 15 προσέθεσε ο Σαλιού Νιάνγκ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στο μηδέν ο Τόρνικε Σενγκέλια με 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, 8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ αλλά και 5 λάθη.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θράσος του 21χρονου Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος χάρισε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο transition.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος ξέφυγε και τα είπε σε έντονο ύφος με τους διαιτητές και αποβλήθηκε, περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.