Eurobasket 2025: «Εξωγήινος» Μάρκανεν με 43 πόντους οδήγησε τη Φινλανδία στη νίκη 109-79 τη Μεγάλη Βρετανία - Βίντεο

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, αφού δεν υπήρχε απάντηση στο ταλέντο.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ναι, καλά καταλάβατε, ο Λάουρι ΜάρκανενΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Σάσου Σάλιν απέδειξε ακόμα μία φορά το πόσο σπουδαίος σουτέρ είναι, ευστοχώντας σε 7/9 τρίποντα για τους 21 πόντους του, μαζί με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Πάτρικ Γουίλαν έμεινε στους 3 πόντους με 1/4 σουτ.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Το πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ο Λουκ Νέλσον, με 13 πόντους (4/11 εντός παιδιάς), 4 ασίστ και 3 λάθη.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το αλέγκρο παιχνίδι των Φινλανδών με 18/36 τρίποντο.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Λάσι Τουόβι αντικατέστησε τον Λάουρι Μάρκανεν και δεν τον άφησε να κάνει ρεκόρ.