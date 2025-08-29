Eurobasket 2025: «Εξωγήινος» Μάρκανεν με 43 πόντους οδήγησε τη Φινλανδία στη νίκη 109-79 τη Μεγάλη Βρετανία - Βίντεο
Eurobasket 2025: «Εξωγήινος» Μάρκανεν με 43 πόντους οδήγησε τη Φινλανδία στη νίκη 109-79 τη Μεγάλη Βρετανία - Βίντεο
Ο Φινλανδός σταρ είχε ξεκινήσει από νωρίς το σόου, αφού τελείωσε το ημίχρονο 29 πόντους
Μπορεί το Τάμπερε να έχει το... κρύο του, αλλά ο Λάουρι Μάρκανεν μπήκε πιο «καυτός» από ποτέ και υπέγραψε φαρδιά πλατιά τη νίκη της Φινλανδίας επί της Μεγάλης Βρετανίας με 43 πόντους, στη 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025.
Οι Φινλανδοί ισοπέδωσαν με 109-79 τους αντιπάλους τους και έτσι έκαναν το 2/2 στο EuroBasket, βλέποντας τον σούπερ σταρ τους σε ένα οργιαστικό βράδυ.
Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία: Ο αγώνας
Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης μπορεί να περιγραφεί με ένα και μόνο όνομα. Αυτό του Λάουρι Μάρκανεν. Ο Φινλανδός σούπερ σταρ πέτυχε 29 πόντους σε 14 λεπτά στο πρώτο μέρος και έτσι οι Φινλανδοί απομακρύνθηκαν από τον ορίζοντα της Μεγάλης Βρετανίας.
Πετυχαίνοντας 30 πόντους σε ένα δεκάλεπτο και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο δεύτερο, έχοντας 10 εύστοχα τρίποντα και έναν ρυθμό που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι αντίπαλοί τους.
Η εικόνα στο δεύτερο μέρος όχι απλώς δεν άλλαξε, αλλά οι Φινλανδοί έπαιζαν πλέον με τέτοια αυτοπεποίθηση, που δε γινόταν να αλλάξει κάτι. Πέραν από την εκκωφαντική ευστοχία τους, μάζευαν και επιθετικά ριμπάουντ, ο Μάρκανεν συνέχιζε το πάρτι και οι γηπεδούχοι στο Τάμπερε προσέγγιζαν την 30άρα.
Το μόνο που έμενε να μάθουμε ως το φινάλε, ήταν αν ο σούπερ σταρ των Φινλανδών θα καταφέρει να ξεπεράσει τους Νίκο Γκάλη και Λούκα Ντόντσιτς στη λίστα με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς EuroBasket.
Ο Τουόβι τον απέσυρε με περίπου οκτώ λεπτά να απομένουν, οι συμπαίκτες του συνέχισαν να τα βάζουν από παντού, αλλά ο ίδιος έμεινε στους 43 και έτσι δεν έπιασε ποτέ τους δύο που αναφέραμε. Με το 2/2 στον όμιλο να έρχεται άκοπα για τους Φινλανδούς.
Τα δεκάλεπτα: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79
Lauri is a CHEAT CODE - 43PTS for the Finnisher 🤯#EuroBasket pic.twitter.com/GgVDS60LFY— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025
🍿 ABSOLUTE CINEMA 🍿#EuroBasket pic.twitter.com/lNaaCJbK4K— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, αφού δεν υπήρχε απάντηση στο ταλέντο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ναι, καλά καταλάβατε, ο Λάουρι Μάρκανεν
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Σάσου Σάλιν απέδειξε ακόμα μία φορά το πόσο σπουδαίος σουτέρ είναι, ευστοχώντας σε 7/9 τρίποντα για τους 21 πόντους του, μαζί με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Πάτρικ Γουίλαν έμεινε στους 3 πόντους με 1/4 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Το πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ο Λουκ Νέλσον, με 13 πόντους (4/11 εντός παιδιάς), 4 ασίστ και 3 λάθη.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το αλέγκρο παιχνίδι των Φινλανδών με 18/36 τρίποντο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Λάσι Τουόβι αντικατέστησε τον Λάουρι Μάρκανεν και δεν τον άφησε να κάνει ρεκόρ.
