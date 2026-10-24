Συλλυπητήρια Τασούλα προς τον βασιλιά της Ιορδανίας και τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι το υπόδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης κοινοτήτων με διαφορετικές θρησκείες πρέπει να παραμείνει ακλόνητο στη χώρα