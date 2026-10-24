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Αντικαταστάθηκαν οι Κύπριοι διαιτητές με Έλληνες λίγο πριν τον επίμαχο αγώνα στην Πάφο, λέει ο πρόεδρος της κυπριακής ομοσπονδίας
Αντικαταστάθηκαν οι Κύπριοι διαιτητές με Έλληνες λίγο πριν τον επίμαχο αγώνα στην Πάφο, λέει ο πρόεδρος της κυπριακής ομοσπονδίας
«Οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα», δήλωσε ο Λούης Δημητρίου για τον αγώνα Πάτρας - Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής Δικαιοσύνης για πιθανή χειραγώγηση
Αντικαταστάθηκαν την τελευταία στιγμή οι Κύπριοι διαιτητές με Έλληνες στον ημιτελικό αγώνα του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ που έγινε στην Πάφο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Λούης Δημητρίου, τονίζοντας ότι η ΚΟΚ δεν εμπλέκεται στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ελλάδα.
Ο αγώνας διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο και έληξε με νίκη των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών επί του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 64-60, με την ομάδα της Πάτρας να εκτελεί συνολικά 52 ελεύθερες βολές. Ο αγώνας συγκαταλέγεται σε αυτούς που εξετάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων καλαθόσφαιρας. Για την υπόθεση εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, ένα εκ των οποίων αφορά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.
«Εμείς ως Ομοσπονδία, δεν εμπλεκόμαστε στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο κ. Δημητρίου.
Σε ό,τι αφορά στο μαθητικό πρωτάθλημα νέων που διεξήχθη στην Πάφο και στον αγώνα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Πάτρας, ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι η Ομοσπονδία δεν έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. «Το μόνο που παρέχουμε είναι διαιτητές και γραμματεία, τίποτα άλλο», σημείωσε.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΚ, «στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διαιτητεύσουν δύο δικοί μας διαιτητές, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση και ορίστηκαν δύο Ελλαδίτες διαιτητές».
«Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, υπάρχουν τα βίντεο και οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα», σημείωσε ο κ. Δημητρίου.
«Αυτό που μας αφήνει είναι μια πικρία, γιατί αυτή η εξέλιξη μάς επηρεάζει αφάνταστα, καθώς έχουμε στενές σχέσεις με την Ελλάδα, ειδικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αυτές οι εξελίξεις δεν χαροποιούν κανέναν και δεν τιμούν κανέναν. Όσον αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία, τονίζω ξανά ότι δεν εμπλέκεται σε αυτές τις καταστάσεις», ανέφερε.
Ερωτηθείς κατά πόσο γνωρίζει εάν ο συγκεκριμένος σχολικός αγώνας περιλαμβανόταν σε πλατφόρμες στοιχηματισμού, ο κ. Δημητρίου απάντησε «όχι, δεν νομίζω. Είναι καθαρά για τα μόρια και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουν τα Πανεπιστήμια».
Ερωτηθείς εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας επικοινώνησε με την ΚΟΚ για τις τελευταίες εξελίξεις, ο κ. Δημητρίου απάντησε αρνητικά.
«Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί τώρα με τα δικά μας θέματα. Νομίζω ότι το θέμα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της, καθώς αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ανέφερε.
Ο αγώνας διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο και έληξε με νίκη των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών επί του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 64-60, με την ομάδα της Πάτρας να εκτελεί συνολικά 52 ελεύθερες βολές. Ο αγώνας συγκαταλέγεται σε αυτούς που εξετάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων καλαθόσφαιρας. Για την υπόθεση εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, ένα εκ των οποίων αφορά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.
«Εμείς ως Ομοσπονδία, δεν εμπλεκόμαστε στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο κ. Δημητρίου.
Σε ό,τι αφορά στο μαθητικό πρωτάθλημα νέων που διεξήχθη στην Πάφο και στον αγώνα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Πάτρας, ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι η Ομοσπονδία δεν έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. «Το μόνο που παρέχουμε είναι διαιτητές και γραμματεία, τίποτα άλλο», σημείωσε.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΚ, «στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διαιτητεύσουν δύο δικοί μας διαιτητές, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση και ορίστηκαν δύο Ελλαδίτες διαιτητές».
«Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, υπάρχουν τα βίντεο και οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα», σημείωσε ο κ. Δημητρίου.
«Αυτό που μας αφήνει είναι μια πικρία, γιατί αυτή η εξέλιξη μάς επηρεάζει αφάνταστα, καθώς έχουμε στενές σχέσεις με την Ελλάδα, ειδικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αυτές οι εξελίξεις δεν χαροποιούν κανέναν και δεν τιμούν κανέναν. Όσον αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία, τονίζω ξανά ότι δεν εμπλέκεται σε αυτές τις καταστάσεις», ανέφερε.
Ερωτηθείς κατά πόσο γνωρίζει εάν ο συγκεκριμένος σχολικός αγώνας περιλαμβανόταν σε πλατφόρμες στοιχηματισμού, ο κ. Δημητρίου απάντησε «όχι, δεν νομίζω. Είναι καθαρά για τα μόρια και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουν τα Πανεπιστήμια».
Ερωτηθείς εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας επικοινώνησε με την ΚΟΚ για τις τελευταίες εξελίξεις, ο κ. Δημητρίου απάντησε αρνητικά.
«Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί τώρα με τα δικά μας θέματα. Νομίζω ότι το θέμα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της, καθώς αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ανέφερε.
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