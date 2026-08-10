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Δεν σταματά στον Σαλάχ η Τραμπζονσπόρ – Αυτό τον Αργεντινό σούπερ σταρ έχει βάλει στο «μάτι»
Δεν σταματά στον Σαλάχ η Τραμπζονσπόρ – Αυτό τον Αργεντινό σούπερ σταρ έχει βάλει στο «μάτι»
Η Τραμπζονσπόρ φαίνεται πως δεν σκοπεύει να σταματήσει στον Μοχάμεντ Σαλάχ και ετοιμάζεται να κυνηγήσει ακόμη μία μεταγραφή που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση
Η τουρκική ομάδα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Λεάντρο Παρέδες, ενός ποδοσφαιριστή που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους ανθρώπους του συλλόγου.
Στόχος της Τραμπζονσπόρ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, έπειτα και από σχετική εισήγηση του τεχνικού επιτελείου, με τον 32χρονο Αργεντινό να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.
Οι πρώτες επαφές για Παρέδες
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Τραμπζονσπόρ έχει πραγματοποιήσει ήδη αρχική επαφή, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής, ξεκινώντας ουσιαστικά τις κινήσεις της για τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή.
Ο Παρέδες αγωνίζεται στην Μπόκα Τζούνιορς, στην οποία επέστρεψε τον Ιούλιο του 2025, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Στόχος της Τραμπζονσπόρ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, έπειτα και από σχετική εισήγηση του τεχνικού επιτελείου, με τον 32χρονο Αργεντινό να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.
Οι πρώτες επαφές για Παρέδες
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Τραμπζονσπόρ έχει πραγματοποιήσει ήδη αρχική επαφή, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής, ξεκινώντας ουσιαστικά τις κινήσεις της για τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή.
Ο Παρέδες αγωνίζεται στην Μπόκα Τζούνιορς, στην οποία επέστρεψε τον Ιούλιο του 2025, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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