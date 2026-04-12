Μάικ Τζέιμς: Στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας στη Euroleague o Παναθηναϊκός, τι είπε για τον Ολυμπιακό
O άσος της Μονακό που έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό έβαλε ακόμα στη λίστα την Εφές, την Φενέρ και την Ρεάλ
Τα playoffs στη EuroLeague βρίσκονται προ των πυλών, ενώ η Μονακό, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, οικονομικά και μη, διεκδικεί την παρουσία της στο postseason, μολονότι στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα παρατάχθηκε με μόλις οκτώ παίκτες, και ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας.
Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ρωτήθηκε από ακόλουθό του στο Twitter σχετικά με το ποιες τέσσερις ομάδες θα επέλεγε ως κορυφαίες τα τελευταία πέντε χρόνια στη EuroLeague.
Η Μονακό βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-16 και στον τελευταίο της αγώνα στη regular season υποδέχεται στο Πριγκιπάτο τη Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4, 20:30).
Πηγή: www.gazzetta.gr
«Αναντολού Εφές, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης», εξήγησε ο Τζέιμς και πρόσθεσε όσον αφορά τον Ολυμπιακό: «Νομίζω πως είναι άδικο για τον Ολυμπιακό, γιατί βρίσκεται στο Final Four όλα αυτά τα χρόνια, όμως αυτές οι τέσσερις ομάδες κέρδισαν τον τίτλο. Επίσης, θα στηρίξω τη Μονακό, γιατί ήμασταν πραγματικά καλοί αυτά τα πέντε χρόνια».
Efes— Mike James (@TheNatural_05) April 12, 2026
Pana
Fener
Madrid
I think that’s unfair to oly bcuz they been to the final four every year in that 5 but those four teams won 🤷🏽♂️
And ima shout out Monaco bcuz we have been very good the last 5 years
