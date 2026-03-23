Serie A: Τρίτη σερί «γκέλα» για την Ίντερ, 1-1 με τη Φιορεντίνα, δείτε τα γκολ
Οι «νερατζούρι» δεν μπόρεσαν να περάσεουν από το «Αρτέμιο Φράνκι» και είδαν τη Μίλαν να πλησιάζει ξανά στο -6
Χωρίς νίκη έμεινε σε τρίτο σερί ματς η Ίντερ και μετά το τελικό 1-1 απέναντι στην Φιορεντίνα η «μάχη» για τον τίτλο στη Serie A παίρνει νέο ενδιαφέρον. Με δύο ισοπαλίες την ήττα από τη Μίλαν, οι «νερατζούρι» διατηρούν μία σημαντική διαφορά (+6) από τους διώκτες τους, παρά ταύτα απομένουν οκτώ αγωνιστικές και όλα μπορούν να συμβούν.
Οι «βιόλα» από την άλλη, πήραν ένα χρυσό βαθμό στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Ο 19χρονος Γάλλος επιθετικός, Ρομπίνιο Βαζ, μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (57') στο «Ολίμπικο» μεταξύ της Ρόμα και της Λέτσε με 1-0, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής στη Serie A, χαρίζοντας στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς, που την κρατά στη μάχη για μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στην αρχική ενδεκάδα των «τζιαλορόσι» και αντικαταστάθηκε στο 75ο λεπτό.
Νωρίτερα, μεγάλη νίκη πέτυχε σήμερα μέσα στο «Ρενάτο Ντελ' Αρα» η Λάτσιο με 2-0 επί της Μπολόνια, μπαίνοντας ξανά στη διεκδίκηση μιας θέσης στα ευρωπαϊκά κύπελλα την επόμενη σεζόν, αφήνοντας πίσω τους πλέον τους «ροσομπλού», στους οποίους ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης έμεινε στον πάγκο.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 30ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Κάλιαρι-Νάπολι 0-1 (2' ΜακΤόμινεϊ)
Τζένοα-Ουντινέζε 0-2 (66' Εκέλενκαμπ, 90'+2' Ντέιβις)
Πάρμα-Κρεμονέζε 0-2 (54' Μάλεχ, 68' Φαντεμπούτε)
Μίλαν-Τορίνο 3-2 (36' Πάβλοβιτς, 54' Ραμπιό, 56' Φοφανά - 44' Σιμεόνε, 82' πέν. Βλάσιτς)
Γιουβέντους-Σασουόλο 1-1 (14' Γιλντίζ - 52' Πιναμόντι)
Κόμο-Πίζα 5-0 ( 7' Ντιάο, 29' Δουβίκας, 48' Μπατούρινα, 75' Πας, 81' Περόνε)
Αταλάντα-Βερόνα 1-0 (37' Ζαπακόστα)
Μπολόνια-Λάτσιο 0-2 (72', 82' Τέιλορ)
Ρόμα-Λέτσε 1-0 (57' Βαζ)
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1 (77' Εντούρ - 1' Εσπόζιτο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Ίντερ 69
Μίλαν 63
Νάπολι 62
Κόμο 54
Γιουβέντους 54
Ρόμα 54
Αταλάντα 50
Λάτσιο 43
Μπολόνια 42
Σασουόλο 39
Ουντινέζε 39
Πάρμα 34
Τζένοα 33
Τορίνο 33
Κάλιαρι 30
Φιορεντίνα 29
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27
Πίζα 18
Βερόνα 18
