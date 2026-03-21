Σύνθημα αντεπίθεσης για τη Euroleague από τον Γιαννακόπουλο: Tο 2002 με Ντέγιαν, το 2024 με Σλούκα και το 2026 θα γράψουμε ξανά ιστορία
Με μήνυμα του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την επιθυμία του ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει κόντρα σε όλους την Euroleague
Ενθουσιασμένος από την τεράστια ανατροπή και τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την επιθυμία του για κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό.
«Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram και συνόδευσε την δημοσίευσή του με το τραγούδι «Κόντρα» της Άννας Βίσση.
Στο κείμενο που ανέβασε κάνει αναφορά στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα (πριν από λίγες ημέρες κατέβηκε λάβαρο με την φωτογραφία του από την οροφή του ΟΑΚΑ) και στη Euroleague του 2002 αλλά και στη Euroleague του 2024 με τον Κώστα Σλούκα.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό. Το 2002 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους, με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μαγκικό Ευρωπαϊκό της ιστορίας. Το 2024 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους, με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό. Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….
Γιατι? ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΠΟΤΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!», έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
