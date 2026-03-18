Euroleague: Με σόου Φουρνιέ ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ και βλέπει κορυφή, νίκες και για Χαποέλ και Παρτίζαν, δείτε βίντεο
Με 36 πόντους και νέο ρεκόρ στη Euroleague ο Γάλλος οδήγησε τους ερυθρόλευκους στη νίκη με 104-87 επί των Πρωταθλητών Ευρώπης - Τρίτη σερί νίκη για την ομάδα του Ιτούδη, 93-82 της Παρί - Ήττα η Ντουμπάι στο Βελιγράδι, 88-74 η Παρτίζαν
Ο Ολυμπιακός παρέσυρε τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 104-87 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Παράλληλα, Χάποελ και Παρτίζαν επικράτησαν των Παρί και Ντουμπάι αντίστοιχα στις υπόλοιπες εξ αναβολή αναμετρήσεις. Πλέον, η μοναδική εκκρεμότητα έχει να κάνει με την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ–Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 30ή αγωνιστική, που είχε αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι την Κυριακή του Πάσχα, στις 12 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 22:15.
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87
Με τον Εβάν Φουρνιέ να κινείται σε άλλη... διάσταση (career high με 36 πόντους), ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ και πλέον από τη δεύτερη θέση ονειρεύεται ακόμη και την πρωτιά (ρεκόρ 21-11), έχοντας κλειδώσει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 104-87 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στη δεύτερη διαδοχική ήττα της (ρεκόρ 22-9).
Μετά από ένα... νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έβγαλε ένταση στην άμυνα, ο Φουρνιέ φόρτωσε με 15 πόντους το αντίπαλο καλάθι στη δεύτερη περίοδο και με τον Γάλλο σταρ να προσθέτει άλλους 19(!) στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο ο δρόμος για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στρώθηκε με... ροδοπέταλα.
Εκτός του Φουρνιέ, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και Σάσα Βεζένκοβ με 24 πόντους (αλλά 0/3 τρίποντα), 10 πρόσθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ρεσιτάλ δημιουργίας έδωσε ο Τόμας Γουόκαπ με 11 ασίστ. Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, πάλεψε με 30 πόντους (career high) ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.
Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ, Ταϊρίκ Τζόουνς που αποκτήθηκαν μετά από την ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί ο αγώνας, ενώ για τον ίδιο λόγο απουσίασαν από τη Φενέρ οι Νάντο ντε Κόλο, Κρις Σίλβα. Εκτός ήταν και οι τραυματίες Γουίλμπεκιν, Χολ, Γιάντουνεν, Μέλι.
Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87
Την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 19η στο σύνολο, με την οποία παραμένει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και εντός της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ, πανηγύρισε στη Σόφια η Χαποέλ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 93-82 της Παρί, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην 20η ήττα τους (16η θέση).
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί 93-82
Την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 19η στο σύνολο, με την οποία παραμένει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και εντός της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ, πανηγύρισε στη Σόφια η Χαποέλ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 93-82 της Παρί, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην 20η ήττα τους (16η θέση).
Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, σε συνδυασμό με τον... βομβαρδισμό από τα 6,75 (11/28 τρίποντα), επέτρεψαν στη Χαποέλ όχι μόνο να επιστρέψει από το -9 που βρέθηκε στο 13΄ (26-35), αλλά να ελέγξει το ματς στο δεύτερο μέρος και να φτάσει άνετα στη νίκη, που της επιτρέπει να κοιτάζει ακόμη και τετράδα.
Κορυφαίος των νικητών ο Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Από την Παρί πάλεψε ο Ναντίρ Χιφί με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-53, 75-69, 93-82
Ήττα εκτός προγράμματος και «εκτροχιασμός» της Ντουμπάι, που έχασε 88-74 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι σε εξ αναβολής αναμέτρηση (30η αγωνιστική) της Euroleague. Έτσι η πρωτοεμφανιζόμενη αραβική ομάδα έπεσε στο 16-15 χάνοντας ευκαιρία να μπει στη ζώνη των play in, ενώ η Παρτιζάν βρίσκεται πολύ χαμηλά στο 11-21.
Με τον Καμπενγκέλε κυρίαρχο και με ευστοχία 50% στο τρίποντο (5/10), η Ντουμπάι απέκτησε από το ξεκίνημα προβάδισμα και προσπαθούσε να χτίσει διαφορά ασφαλείας. Όμως οι γηπεδούχοι έβρισκαν λύσεις από παντού και παρέμεναν κοντά στο σκορ. Κάπως έτσι, το 29-45 του 18ου λεπτού, μετατράπηκε σε 38-47 σκορ ημιχρόνου με ένα σερί 9-2 που κράτησε την Παρτιζάν στη διεκδίκηση της νίκης.
Τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν άρδην στο τρίτο δεκάλεπτο με τους Σέρβους να «βραχυκυκλώνουν» τους αντιπάλους τους, να τους περιορίζουν μόλις και μετά βίας στους 10 πόντους και να περνάνε μπροστά στο σκορ με 63-57.
Η Ντουμπάι έφερε το ματς στα ίσια ξανά (68-68) αλλά με έξι συνεχόμενους πόντους ο Μπόνγκα ήταν καταλυτικός διαμορφώνοντας το 76-68 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι πέταξαν λευκή πετσέτα και η Παρτιζάν επικράτησε 88-74 με κορυφαίο τον Κάρλικ Τζόουνς (23π., 5ασ.) και καθοριστικό τον Μπόνγκα (14π., 5ρ.). Καλύτερος για τη Ντουμπάι, ο Καμπενγκέλε με 14π. και 5ρ.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-47, 63-57, 88-74
Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-9
Ολυμπιακός 21-11
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-11
Βαλένθια (Ισπανία) 20-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-13
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-14
Μονακό (Μονακό) 17-14
Παναθηναϊκός 17-14
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-14
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 16-15
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-16
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-18
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-18
Παρί (Γαλλία) 12-21
Παρτιζάν (Σερβία) 11-20
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-21
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-22
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-23
Οι εξ αναβολής αναμετρήσεις
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί (21η αγωνιστική) 93-82
Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87
