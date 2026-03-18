Euroleague: Με σόου Φουρνιέ ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ και βλέπει κορυφή, νίκες και για Χαποέλ και Παρτίζαν, δείτε βίντεο

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC 88-74

Οι εξ αναβολής αναμετρήσεις

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, σε συνδυασμό με τον... βομβαρδισμό από τα 6,75 (11/28 τρίποντα), επέτρεψαν στη Χαποέλ όχι μόνο να επιστρέψει από το -9 που βρέθηκε στο 13΄ (26-35), αλλά να ελέγξει το ματς στο δεύτερο μέρος και να φτάσει άνετα στη νίκη, που της επιτρέπει να κοιτάζει ακόμη και τετράδα.Κορυφαίος των νικητών ο Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Από την Παρί πάλεψε ο Ναντίρ Χιφί με 16 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-53, 75-69, 93-82Ήττα εκτός προγράμματος και «εκτροχιασμός» της Ντουμπάι, που έχασε 88-74 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι σε εξ αναβολής αναμέτρηση (30η αγωνιστική) της Euroleague. Έτσι η πρωτοεμφανιζόμενη αραβική ομάδα έπεσε στο 16-15 χάνοντας ευκαιρία να μπει στη ζώνη των play in, ενώ η Παρτιζάν βρίσκεται πολύ χαμηλά στο 11-21.Με τον Καμπενγκέλε κυρίαρχο και με ευστοχία 50% στο τρίποντο (5/10), η Ντουμπάι απέκτησε από το ξεκίνημα προβάδισμα και προσπαθούσε να χτίσει διαφορά ασφαλείας. Όμως οι γηπεδούχοι έβρισκαν λύσεις από παντού και παρέμεναν κοντά στο σκορ. Κάπως έτσι, το 29-45 του 18ου λεπτού, μετατράπηκε σε 38-47 σκορ ημιχρόνου με ένα σερί 9-2 που κράτησε την Παρτιζάν στη διεκδίκηση της νίκης.Τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν άρδην στο τρίτο δεκάλεπτο με τους Σέρβους να «βραχυκυκλώνουν» τους αντιπάλους τους, να τους περιορίζουν μόλις και μετά βίας στους 10 πόντους και να περνάνε μπροστά στο σκορ με 63-57.Η Ντουμπάι έφερε το ματς στα ίσια ξανά (68-68) αλλά με έξι συνεχόμενους πόντους ο Μπόνγκα ήταν καταλυτικός διαμορφώνοντας το 76-68 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι πέταξαν λευκή πετσέτα και η Παρτιζάν επικράτησε 88-74 με κορυφαίο τον Κάρλικ Τζόουνς (23π., 5ασ.) και καθοριστικό τον Μπόνγκα (14π., 5ρ.). Καλύτερος για τη Ντουμπάι, ο Καμπενγκέλε με 14π. και 5ρ.Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-47, 63-57, 88-74Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί (21η αγωνιστική) 93-82Παρτίζαν - Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-9Ολυμπιακός 21-11Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-11Βαλένθια (Ισπανία) 20-11Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-11Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-13Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-14Μονακό (Μονακό) 17-14Παναθηναϊκός 17-14Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-14Ντουμπάι (ΗΑΕ) 16-15Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-15Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-16Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-18Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-18Παρί (Γαλλία) 12-21Παρτιζάν (Σερβία) 11-20Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-21Μπασκόνια (Ισπανία) 9-22Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-23