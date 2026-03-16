Εθνική ποδοσφαίρου: Τσιφτσής, Κοντούρης τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις Γιοβάνοβιτς, έμειναν εκτός Παυλίδης, Σιώπης, Μάνταλος
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε γνωστές τις κλήσεις του για τις φιλικές αναμετρήσεις με Παραγουάη και Ουγγαρία
Δύο νέα πρόσωπα περιλαμβάνονται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δύο φιλικές αναμετρήσεις της Εθνικής με Παραγουάη (27/3, Καραϊσκάκη) και Ουγγαρία (31/3, Βουδαπέστη).
Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Αντώνης Τσιφτσής και ο μέσος του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης (βασικό στέλεχος μέχρι πρότινος στην Εθνική Ελπίδων) θα πάρουν την πρώτη τους γεύση από την Εθνική ανδρών, ενώ από τις επιλογές του Ομοσπονδιακού απουσιάζουν ηχηρά ονόματα αν και κάποιοι θα λείψουν δικαιολογημένα...
Συγκεκριμένα ο κ. Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός τους Μάνταλο, Σιώπη, τους δύο «Πορτογάλους» Παυλίδη, Ιωαννίδη (είναι τραυματίας) ενώ συγκριτικά με την προηγούμενη κλήση του δεν επέλεξε τους Μιχαηλίδη, Βήχο, Κωστούλα, αλλά επιστρέφουν οι Γιαννούλης, Μαυροπάνος, Κωνσταντέλιας που ήταν τραυματίες.
