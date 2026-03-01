Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟ- Άρης, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το ντέρμπι Άρσεναλ-Τσέλσι
Γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα με αρκετούς αγώνες στο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και πολύ περισσότερα
Κυριακή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι αρκετά πλούσιο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα
Αρχικά στη Superleague η 23η αγωνιστική ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 16:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, ενώ στις 17:30 (Cosmote Sports 2) η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Στις 19:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports Prime) και τέλος στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη (Cosmote Sports 1).
Στη Superleague 2, για την 3η αγωνιστική των play-offs του Νοτίου Ομίλου η Καλαμάτα θα αναμετρηθεί με το Μαρκό (15:00, Action 24) και ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό Β΄ (15:00, MEGA News).
Στην Αγγλία και την Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει στις 16:00 τη Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα η Μπράιτον θα αναμετρηθεί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports 5) και η Φούλαμ με τη Τότεναμ (Nova Sports 2). Αργότερα στις 18:30 η Άρσεναλ θα φιλοξενήσει στο Emirates τη Τσέλσι (Nova Sports Premier League).
Στην Ισπανία και τη La Liga η Έλτσε θα αναμετρηθεί με την Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια με την Οσασούνα (17:15, Nova Sports 1), η Μπέτις με τη Σεβίλλη (19:30, Nova Sports 1) και η Χιρόνα με τη Θέλτα (22:00, Nova Sports 1).
Στη Serie A η Μίλαν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sports 1) και η Αταλάντα με τη Σασουόλο (16:00, Cosmote Sports 1). Στις 19:00 η Τορίνο θα υποδεχθεί τη Λάτσιο (Cosmote Sport 3) και τέλος στις 21:45 η Ρόμα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 3)
Στη Bundesliga η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί στις 16:30 τη Βόλφσπουργκ (Nova Sports Start), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 18:30 τη Φράιμπουργκ (Nova Sports 3) και στις 20:30 το Αμβούργο τη Λειψία (Nova Sports 2).
Στα υπόλοιπα πρωτάθλημα της Ευρώπης Ρέιντζερς και Σέλτικ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (14:00, Cosmote Sport 2) και στη Πορτογαλία η Ρίο Άβε θα αναμετρηθεί στις 22:30 (Cosmote Sport 7) με τη Φαμαλικάο.
Στο μπάσκετ και την Α1 Γυναικών ο Αμύντας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2), ενώ στο NBA οι Νικς θα φιλοξενήσουν στη Νέα Υόρκη τους Σπερς (20:00 Cosmote Sport 5) και οι Μπουλς στο Σικάγο τους Μπακς (22:30 Cosmote Sport 4)
Τέλος στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στις 21:00 (ΕΡΤ 2) με τον Πανιώνιο.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών
Αναλυτικά όλες οι επιλογές των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών
13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga
15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Super League 2
15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2
15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Super League
16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A
16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League
18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga
20:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Super League
20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga
20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal
