Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟ- Άρης, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το ντέρμπι Άρσεναλ-Τσέλσι
Γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα με αρκετούς αγώνες στο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και πολύ περισσότερα

Κυριακή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι αρκετά πλούσιο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα

Αρχικά στη Superleague η 23η αγωνιστική ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 16:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, ενώ στις 17:30 (Cosmote Sports 2) η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Στις 19:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports Prime) και τέλος στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη (Cosmote Sports 1).

Στη Superleague 2, για την 3η αγωνιστική των play-offs του Νοτίου Ομίλου η Καλαμάτα θα αναμετρηθεί με το Μαρκό (15:00, Action 24) και ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό Β΄ (15:00, MEGA News).

Στην Αγγλία και την Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει στις 16:00 τη Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα η Μπράιτον θα αναμετρηθεί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports 5) και η Φούλαμ με τη Τότεναμ (Nova Sports 2). Αργότερα στις 18:30 η Άρσεναλ θα φιλοξενήσει στο Emirates τη Τσέλσι (Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Έλτσε θα αναμετρηθεί με την Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια με την Οσασούνα (17:15, Nova Sports 1), η Μπέτις με τη Σεβίλλη (19:30, Nova Sports 1) και η Χιρόνα με τη Θέλτα (22:00, Nova Sports 1).

Στη Serie A η Μίλαν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sports 1) και η Αταλάντα με τη Σασουόλο (16:00, Cosmote Sports 1). Στις 19:00 η Τορίνο θα υποδεχθεί τη Λάτσιο (Cosmote Sport 3) και τέλος στις 21:45 η Ρόμα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 3)

Στη Bundesliga η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί στις 16:30 τη Βόλφσπουργκ (Nova Sports Start), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 18:30 τη Φράιμπουργκ (Nova Sports 3) και στις 20:30 το Αμβούργο τη Λειψία (Nova Sports 2).

Στα υπόλοιπα πρωτάθλημα της Ευρώπης Ρέιντζερς και Σέλτικ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (14:00, Cosmote Sport 2) και στη Πορτογαλία η Ρίο Άβε θα αναμετρηθεί στις 22:30 (Cosmote Sport 7) με τη Φαμαλικάο.

Στο μπάσκετ και την Α1 Γυναικών ο Αμύντας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2), ενώ στο NBA οι Νικς θα φιλοξενήσουν στη Νέα Υόρκη τους Σπερς (20:00 Cosmote Sport 5) και οι Μπουλς στο Σικάγο τους Μπακς (22:30 Cosmote Sport 4)

Τέλος στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στις 21:00 (ΕΡΤ 2) με τον Πανιώνιο.


Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών

13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Super League 2

15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2

15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Super League

16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Super League

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga

20:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Super League

20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga

20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal
