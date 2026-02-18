Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Κύπελλο μπάσκετ: Φοβερό κάρφωμα από τον Σμιθ στο Ηρακλής - Μύκονος, βίντεο
Ο Αμερικανός φόργουορντ απογειώθηκε και κάρφωσε στο καλάθι της Μυκόνου στον προημιτελικό του Final-8
O Ηρακλής κάνει... περίπατο κόντρα στη Μύκονο στον προημιτελικό του Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο «Γηραιός» ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και οι παίκτες του βγάζουν και ωραίες φάσεις.
Η πιο σπουδαία το κάρφωμα του Κρις Σμιθ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ που είναι γεννημένος στο Σικάγο και αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου «απογειώθηκε» και κάρφωσε... αρχοντικά στο καλάθι της Μυκόνου!
