Κύπελλο μπάσκετ: Φοβερό κάρφωμα από τον Σμιθ στο Ηρακλής - Μύκονος, βίντεο
Κύπελλο μπάσκετ: Φοβερό κάρφωμα από τον Σμιθ στο Ηρακλής - Μύκονος, βίντεο

Ο Αμερικανός φόργουορντ απογειώθηκε και κάρφωσε στο καλάθι της Μυκόνου στον προημιτελικό του Final-8

Κύπελλο μπάσκετ: Φοβερό κάρφωμα από τον Σμιθ στο Ηρακλής - Μύκονος, βίντεο
O Ηρακλής κάνει... περίπατο κόντρα στη Μύκονο  στον προημιτελικό του Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Ο «Γηραιός» ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και οι παίκτες του βγάζουν και ωραίες φάσεις. 

Η πιο σπουδαία το κάρφωμα του Κρις Σμιθ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ που είναι γεννημένος στο Σικάγο και αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου «απογειώθηκε» και κάρφωσε... αρχοντικά στο καλάθι της Μυκόνου! 
