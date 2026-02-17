Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
«Χρυσάφι» στα πόδια του Σάκα: Υπέγραψε μέχρι το 2031 και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Άρσεναλ
Το «διαμάντι» των «Κανονιέρηδων» δεσμεύτηκε για τα επόμενα 5 χρόνια στο Λονδίνο – Ξεπερνά τις 300.000 λίρες η εβδομαδιαία αμοιβή του
Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας που εξασφαλίζει το μέλλον του συλλόγου, η Άρσεναλ «έδεσε» τον ηγέτη της, Μπουκάγιο Σάκα, στο «Emirates» μέχρι το 2031!
Ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο, το οποίο, σύμφωνα με πηγές του BBC, τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της ομάδας, με τις εβδομαδιαίες αποδοχές του να ξεπερνούν πλέον τις 300.000 λίρες.
Συμφωνία ζωής και αφοσίωσης
Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκησαν σχεδόν έναν χρόνο, με τον Σάκα να έχει δώσει προφορικά τον λόγο του από τον Ιανουάριο. Παρότι το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2027, η διοίκηση κινήθηκε άμεσα για να διασφαλίσει ότι τα καλύτερα ποδοσφαιρικά χρόνια του παίκτη (τα λεγόμενα "peak years") θα τα περάσει φορώντας τη φανέλα με το κανόνι στο στήθος.
Το πλάνο Αρτέτα και η μάχη των τίτλων
Η είδηση αυτή αποτελεί τεράστια «ένεση» ηθικού για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, η οποία φέτος διεκδικεί τίτλους σε τέσσερα μέτωπα. Βρίσκεται στο +4 στην κορυφή της Premier League, έχει προκριθεί στον τελικό του EFL Cup κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (Μάρτιος), συνεχίζει στα νοκ-άουτ του Champions League και βρίσκεται στον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.
Η ανανέωση του Σάκα (7 γκολ σε 33 ματς φέτος) έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής της Άρσεναλ να κρατήσει τον βασικό της κορμό, καθώς το καλοκαίρι είχαν προηγηθεί οι υπογραφές των Σαλιμπά, Γκάμπριελ, αλλά και των ταλαντούχων Νουανέρι και Λιούις-Σκέλι.
«Πιο σημαντικός και από μεταγραφές 250 εκατ.»
Αναλυτές στο Νησί τονίζουν πως η συμφωνία με τον Σάκα είναι βαρύνουσας σημασίας, ίσως μεγαλύτερης και από τα 250 εκατ. λίρες που δαπανήθηκαν το καλοκαίρι για οκτώ μεταγραφές. Ως προϊόν των ακαδημιών και αγαπημένο παιδί της εξέδρας, ο Σάκα είναι αναντικατάστατος.
Πλέον, με το μέλλον του εξασφαλισμένο, ο Άγγλος άσος εστιάζει στο να οδηγήσει την Άρσεναλ στον πρώτο της μεγάλο τίτλο μετά το 2020, αλλά και να προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού με την Εθνική Αγγλίας του Τόμας Τούχελ.
Exc: Bukayo Saka has signed a new five-year contract with Arsenal. All formal steps completed. Previous deal was due to expire next year. https://t.co/kgoTcDhdcR— Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) February 17, 2026
