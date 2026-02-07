Παναθηναϊκός: Με Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού
για το εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό
(8/2, 21:00).
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Photo Credit: ΠΑΕ Παναθηναϊκός