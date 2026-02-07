Παναθηναϊκός: Με Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ η αποστολή για τον Ολυμπιακό
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Super League 1

Παναθηναϊκός: Με Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός παίζει την Κυριακή (21:00) με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη

Παναθηναϊκός: Με Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ η αποστολή για τον Ολυμπιακό
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό (8/2, 21:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Photo Credit: ΠΑΕ Παναθηναϊκός
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης