Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα
Λιουμπίτσα Ερυθρός Αστέρας Γάτα μπάσκετ

Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα

Η Σερβική ομάδα ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί την απώλεια του αγαπημένου κατοικιδίου των φιλάθλων του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο ήταν πάντα εκεί στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» για τα παιχνίδια της μπασκετικής ομάδας

Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα
Μερικές φορές οι ομάδες συνδέονται με τις μασκότ τους. Κάποιες είναι τόσο πετυχημένες που γίνονται σήμα κατατεθέν για την εκάστοτε ομάδα. 

Στην περίπτωση της Λιουμπίτσα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 18 της χρόνια, μιλάμε για μία ζωντανή μασκότ της μπασκετικής ομάδας του Ερυθρού Αστέρα.

Μία γάτα, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ιστορικό σέρβικο γήπεδο, την παλιά «Χάλα Πιονίρ» νυν «Αλεξάντερ Νίκολιτς» και είδε να περνάνε γενιές παικτών, προπονητών και οπαδών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από φιλάθλους στα social media, η Λιουμπίτσα ήταν εκεί σε κάθε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα, σε κάθε προπόνηση και σε κάθε συνάντηση της ομάδας. 

Η Λιουμπίτσα είχε και δική της σελίδα στο Twitter, όπου... σχολίαζε τα τεκταινόμενα για την αγαπημένη της ομάδα. 

Οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου την αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. 


