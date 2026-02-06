Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα

Η Σερβική ομάδα ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί την απώλεια του αγαπημένου κατοικιδίου των φιλάθλων του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο ήταν πάντα εκεί στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» για τα παιχνίδια της μπασκετικής ομάδας