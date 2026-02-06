Έφυγε από τη ζωή η Λιουμπίτσα: Η διάσημη γάτα φανατική οπαδός του Ερυθρού Αστέρα

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Η Σερβική ομάδα ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί την απώλεια του αγαπημένου κατοικιδίου των φιλάθλων του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο ήταν πάντα εκεί στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» για τα παιχνίδια της μπασκετικής ομάδας
Μερικές φορές οι ομάδες συνδέονται με τις μασκότ τους. Κάποιες είναι τόσο πετυχημένες που γίνονται σήμα κατατεθέν για την εκάστοτε ομάδα.
Στην περίπτωση της Λιουμπίτσα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 18 της χρόνια, μιλάμε για μία ζωντανή μασκότ της μπασκετικής ομάδας του Ερυθρού Αστέρα.
Μία γάτα, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ιστορικό σέρβικο γήπεδο, την παλιά «Χάλα Πιονίρ» νυν «Αλεξάντερ Νίκολιτς» και είδε να περνάνε γενιές παικτών, προπονητών και οπαδών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από φιλάθλους στα social media, η Λιουμπίτσα ήταν εκεί σε κάθε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα, σε κάθε προπόνηση και σε κάθε συνάντηση της ομάδας.
Η Λιουμπίτσα είχε και δική της σελίδα στο Twitter, όπου... σχολίαζε τα τεκταινόμενα για την αγαπημένη της ομάδα.
Οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου την αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.
Прво се изнервирах што су ми написали да сам гошћа у сопственој кући, али онда видех да је Спорт Клуб у питању, па се сетих да они не знају да извештавају тачно, тако да им опраштам.#kkcz https://t.co/zzIaayX85q— Мачка Љубица (@ljubicathecat) October 30, 2025
Са великом тугом обавештавамо јавност да је @ljubicathecat преминула у свом Пиониру, где је 18 година била актер многобројних догађаја и утакмица и побрала многе симпатије домаће и стране јавности. https://t.co/y3v1HuyKHw pic.twitter.com/XJfVchAf4a— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) February 5, 2026
We’ve got a VIP in the building y’all 🤩— EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2025
🐈 @ljubicathecat #NextGenEuroLeague I #adidasbasketball pic.twitter.com/tA0lRBHH9D
