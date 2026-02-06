Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
ΟΦΗ: Ετοιμάζεται για Ηράκλειο ο Αθανασίου
ΟΦΗ: Ετοιμάζεται για Ηράκλειο ο Αθανασίου
Η ομάδα της Κρήτης κέρδισε τον ανταγωνισμό και αποκτά από τον Ολυμπιακό τον 25χρονο αριστερό μπακ, που έρχεται με «γεμάτη» σεζόν από την Πορτογαλία
Έτοιμος για μια πολύ σημαντική προσθήκη είναι ο ΟΦΗ, καθώς συμφώνησε και με τον Ολυμπιακό και με τον Νίκο Αθανασίου και πρόκειται να εντάξει στο ρόστερ του τον Έλληνα αριστερό μπακ.
Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η διακοπή του δανεισμού του από την Ρίο Άβε, αρκετές ομάδες της Σούπερ Λίγκας προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πειραϊκή ομάδα και τον 25χρονο ποδοσφαιριστή, με τον ΟΦΗ να βγαίνει νικητής.
Ο Αθανασίου μπορεί να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά, καθώς πρόκειται για παίκτη που δεν είναι καλός μόνο στα αμυντικά καθήκοντά του αλλά διακρίνεται και ως προς την επιθετική παρουσία του.
Πολύ σημαντικό είναι πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να παίξει, καθώς έκανε «γεμάτη» μισή σεζόν με την Ρίο Άβε, «γράφοντας» 18 αγώνες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Πορτογαλίας.
Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η διακοπή του δανεισμού του από την Ρίο Άβε, αρκετές ομάδες της Σούπερ Λίγκας προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πειραϊκή ομάδα και τον 25χρονο ποδοσφαιριστή, με τον ΟΦΗ να βγαίνει νικητής.
Ο Αθανασίου μπορεί να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά, καθώς πρόκειται για παίκτη που δεν είναι καλός μόνο στα αμυντικά καθήκοντά του αλλά διακρίνεται και ως προς την επιθετική παρουσία του.
Πολύ σημαντικό είναι πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να παίξει, καθώς έκανε «γεμάτη» μισή σεζόν με την Ρίο Άβε, «γράφοντας» 18 αγώνες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Πορτογαλίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα