Παναθηναϊκός: Στην Καραγκιουμρούκ θα συνεχίσει ο Μλαντένοβιτς σύμφωνα με τους Τούρκους
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία η επόμενη ομάδα του Φίλιπ Μλαντένοβιτς θα είναι η Καραγκιουμρούκ
Τίτλοι τέλους μπαίνουν στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, καθώς ο Σέρβος αμυντικός αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από τους πράσινους.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μλαντένοβιτς ξεκίνησε μετά την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ. Τα λάθη στα οποία υπέπεσε ο Σέρβος οδήγησαν τον Ράφα Μπενίτεθ στην απόφαση να μην τον υπολογίζει για τη συνέχεια. Δεδομένου ότι το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση της συνεργασίας τους από τώρα, ώστε ο ποδοσφαιριστής να βρει μια ομάδα όπου θα έχει ενεργό ρόλο.
Σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οσμπουντάκ, ο Μλαντένοβιτς έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με την Καραγκιουμρούκ. Ο παίκτης αναμένεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο, ο οποίος δίνει σκληρή μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του τουρκικού πρωταθλήματος.
Ο Σέρβος άσος που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023, αποχωρεί από την Αθήνα, έχοντας αγωνιστεί 108 παιχνίδια, προσφέροντας 6 γκολ και 13 ασίστ. Πανηγύρισε με την πράσινη φανέλα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 2024. Την φετινή σεζόν πρόλαβε να πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ προτού αποχωρήσει.
🚨 Karagümrük, Panathinaikos forması giyen Filip Mladenovic’i kadrosuna kattı! #DeadlineDay— Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) February 6, 2026
