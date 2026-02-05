Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα
ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα
Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Λουτσέσκου που έβαλε ως νέα πρόσωπα τις τρεις χειμερινές μεταγραφές
Οι Χρήστος Ζαφείρης, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες είναι τα τρία νέα πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και θα κάνουν ντεμπούτο στα play off του Europa League με τη Θέλτα.
Αντιθέτως εκτός έμειναν ο Φέντορ Τσάλοφ (που έφυγε για την Καϊσέρισπορ) και οι Ιβανούσετς (είναι τραυματίας), Σάστρε.
Αναλυτικά η νέα ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:
Λίστα Α: Γερεμέγεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς .
Λίστα Β:Μπαταούλας , Χατσίδης , Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
Αντιθέτως εκτός έμειναν ο Φέντορ Τσάλοφ (που έφυγε για την Καϊσέρισπορ) και οι Ιβανούσετς (είναι τραυματίας), Σάστρε.
Αναλυτικά η νέα ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:
Λίστα Α: Γερεμέγεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς .
Λίστα Β:Μπαταούλας , Χατσίδης , Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα