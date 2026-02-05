ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα
SPORTS
Europa League ΠΑΟΚ Χρήστος Ζαφείρης Αλεξάντερ Γερεμέγεφ Χόρχε Σάντσες

ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα

Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Λουτσέσκου που έβαλε ως νέα πρόσωπα τις τρεις χειμερινές μεταγραφές

ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα
Οι Χρήστος Ζαφείρης, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες είναι τα τρία νέα πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και θα κάνουν ντεμπούτο στα play off του Europa League με τη Θέλτα.

Αντιθέτως εκτός έμειναν ο Φέντορ Τσάλοφ (που έφυγε για την Καϊσέρισπορ) και οι Ιβανούσετς (είναι τραυματίας), Σάστρε.

Αναλυτικά η νέα ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:
Λίστα Α:  Γερεμέγεφ, Ζαφείρης, Σάντσες,  Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά,  Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς .

Λίστα Β:Μπαταούλας , Χατσίδης , Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης