ΑΕΚ: Τελειώνει από την Ένωση ο Πιερό

Μετά και την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής λίστας από τον Μάρκο Νίκολιτς, η οποία δεν είχε μέσα τον επιθετικό από την Αϊτή, ο Πιερό αποχωρεί από την ΑΕΚ