ΑΕΚ: Τελειώνει από την Ένωση ο Πιερό
Μετά και την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής λίστας από τον Μάρκο Νίκολιτς, η οποία δεν είχε μέσα τον επιθετικό από την Αϊτή, ο Πιερό αποχωρεί από την ΑΕΚ
Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ, από την οποία έμεινε εκτός ο Φραντζί Πιερό και τη θέση του πήρε ο Μπαρναμπάς Βάργκα, σύμφωνα με πληροφορίες ο φορ από την Αϊτή θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την Ένωση.
Επόμενος σταθμός για τον 30χρονο φορ θα είναι η τουρκική Ρίζεσπορ με τη μορφή δανεισμού για το επόμενο πεντάμηνο, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι.
