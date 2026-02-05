Οι κορυφαίοι σκόρερ του κόσμου είναι στη Super League: Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Βάργκα και ο… Παυλίδης
SPORTS

Οι κορυφαίοι σκόρερ του κόσμου είναι στη Super League: Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Βάργκα και ο… Παυλίδης

Τους κορυφαίους σκόρερ της τελευταίας δεκαετίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο συνέλεξε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου.

Οι κορυφαίοι σκόρερ του κόσμου είναι στη Super League: Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Βάργκα και ο… Παυλίδης
Μέσα στη λίστα ξεχωρίζουν αρκετά ονόματα με… ελληνικό ενδιαφέρον, όπως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού έχει σημειώσει τα πέντε αυτά πρώτα χρόνια της τρέχουσας δεκαετίας , συνολικά 154 γκολ: 93 στο πρωτάθλημα, 11 στο Κύπελλο, 29 σε διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων και 21 με την εθνική ομάδα. Πέτυχε 41 το 2021, 16 το 2022, 23 το 2023, 41 το 2024 και 33 το 2025.

Στη λίστα είναι και ο Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε συνολικά 146 γκολ: 99 στο πρωτάθλημα, 13 στο Κύπελλο, 25 σε διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων και 9 με την εθνική ομάδα. Πέτυχε 21 το 2021, 24 το 2022, 36 το 2023, 20 το 2024 και 45 το 2025.

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/oi-koryfaioi-skorer-tou-kosmou-einai-sti-super-league-el-kaabi-taremi-vargka-kai-o-pavlidis/

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης