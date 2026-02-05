Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Οι κορυφαίοι σκόρερ του κόσμου είναι στη Super League: Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Βάργκα και ο… Παυλίδης
Τους κορυφαίους σκόρερ της τελευταίας δεκαετίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο συνέλεξε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου.
Μέσα στη λίστα ξεχωρίζουν αρκετά ονόματα με… ελληνικό ενδιαφέρον, όπως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού έχει σημειώσει τα πέντε αυτά πρώτα χρόνια της τρέχουσας δεκαετίας , συνολικά 154 γκολ: 93 στο πρωτάθλημα, 11 στο Κύπελλο, 29 σε διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων και 21 με την εθνική ομάδα. Πέτυχε 41 το 2021, 16 το 2022, 23 το 2023, 41 το 2024 και 33 το 2025.
Στη λίστα είναι και ο Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε συνολικά 146 γκολ: 99 στο πρωτάθλημα, 13 στο Κύπελλο, 25 σε διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων και 9 με την εθνική ομάδα. Πέτυχε 21 το 2021, 24 το 2022, 36 το 2023, 20 το 2024 και 45 το 2025.
