Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Δακρυσμένη η Τριχά μετά την ήττα της Εθνικής: «Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, θέλουμε να φύγουμε με μια γλυκιά γεύση», βίντεο
Δακρυσμένη η Τριχά μετά την ήττα της Εθνικής: «Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, θέλουμε να φύγουμε με μια γλυκιά γεύση», βίντεο
Φορτισμένη η διεθνής παίκτρια μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι – Το σύνθημα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου: «Να μη νιώσουμε ότι αφήσαμε κάτι εδώ»
Η απογοήτευση ήταν έκδηλη στο πρόσωπο της Φωτεινής Τριχά μετά το τέλος του δραματικού ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην Ουγγαρία. Η Ελληνίδα περιφερειακή, παρά τη συναισθηματική φόρτιση από την απώλεια της πρόκρισης στη «ρώσικη ρουλέτα», στάθηκε στην κατάθεση ψυχής της Εθνικής πόλο γυναικών και έδωσε το σύνθημα για τον μικρό τελικό της Πέμπτης.
«Μας στοίχισε το ξεκίνημα»
Η Τριχά εντόπισε το πρόβλημα στην αρχή της αναμέτρησης, όταν η «Γαλανόλευκη» βρέθηκε να κυνηγά το σκορ:
«Δεν είναι καθόλου όμορφο το συναίσθημα. Το λάθος έγινε στην αρχή, γιατί βρεθήκαμε από νωρίς να κυνηγάμε, παρότι φτάναμε συχνά στην ισοφάριση. Φάνηκε η διάθεσή μας και το πόσο ενωμένες ήμασταν, αλλά στην επίθεση ήμασταν "κολλημένες" από την αρχή μέχρι το τέλος».
Παρά τις δυσκολίες στην επίθεση, η διεθνής παίκτρια τόνισε πως η αμυντική λειτουργία ήταν αυτή που κράτησε την Ελλάδα ζωντανή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο:
«Στην άμυνα ήμασταν πιο στιβαρές, γι’ αυτό και μείναμε στο παιχνίδι. Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, γιατί ξέρω ότι παρά τα λάθη και τις αδυναμίες μας, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια».
Το βλέμμα στο μετάλλιο
Για την Τριχά, η επιστροφή από το 6-8 σε 8-8 δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας, όμως πλέον η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στον αγώνα για την τρίτη θέση:
«Αν θέλουμε να φύγουμε από το τουρνουά με μια γλυκιά γεύση, νιώθοντας ότι δεν αφήσαμε τίποτα εδώ, πρέπει να παλέψουμε για το χάλκινο μετάλλιο».
«Μας στοίχισε το ξεκίνημα»
Η Τριχά εντόπισε το πρόβλημα στην αρχή της αναμέτρησης, όταν η «Γαλανόλευκη» βρέθηκε να κυνηγά το σκορ:
«Δεν είναι καθόλου όμορφο το συναίσθημα. Το λάθος έγινε στην αρχή, γιατί βρεθήκαμε από νωρίς να κυνηγάμε, παρότι φτάναμε συχνά στην ισοφάριση. Φάνηκε η διάθεσή μας και το πόσο ενωμένες ήμασταν, αλλά στην επίθεση ήμασταν "κολλημένες" από την αρχή μέχρι το τέλος».
Παρά τις δυσκολίες στην επίθεση, η διεθνής παίκτρια τόνισε πως η αμυντική λειτουργία ήταν αυτή που κράτησε την Ελλάδα ζωντανή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο:
«Στην άμυνα ήμασταν πιο στιβαρές, γι’ αυτό και μείναμε στο παιχνίδι. Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, γιατί ξέρω ότι παρά τα λάθη και τις αδυναμίες μας, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια».
Το βλέμμα στο μετάλλιο
Για την Τριχά, η επιστροφή από το 6-8 σε 8-8 δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας, όμως πλέον η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στον αγώνα για την τρίτη θέση:
«Αν θέλουμε να φύγουμε από το τουρνουά με μια γλυκιά γεύση, νιώθοντας ότι δεν αφήσαμε τίποτα εδώ, πρέπει να παλέψουμε για το χάλκινο μετάλλιο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα