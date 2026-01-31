Μπαρτζώκας για τον Τζόσεφ: Παίζει πολύ απλά και είναι σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που αγωνιζόμαστε
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με κολακευτικά λόγια για το Περιστέρι το οποίο νίκησε με 94-71 ο Ολυμπιακός αλλά και για τον Καναδό γκαρντ της ομάδας του
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-71 στο ΣΕΦ του Περιστερίου και έφτασε στις 16 νίκες σε 16 ματς στη Basket League.
Μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην ΕΡΤ για την απόδοση της ομάδας του, το Περιστέρι αλλά και τον Κόρι Τζόσεφ ο οποίος έκανε ντεμπούτο στη Basket League.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά και το Περιστέρι ήταν δύσκολο να παίξει στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους. Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι μια καλή ομάδα και όλες οι ομάδες έχουν καλό πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητα, έχουν καλούς ξένους και οι Έλληνες αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Επομένως οι παίκτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί αυτά τα ματς να λήγουν με τέτοιες διαφορές αλλά χρειάζεται να καταβάλλεις προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό».
Για τον Κόρι Τζόσεφ: «Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ απλά, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που παίζουμε. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη είναι ανιδιοτελής και δεν είναι εγωιστής. Ταυτόχρονα είναι καλός αμυντικός στη μπάλα και παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Νομίζω λοιπόν πως όταν γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, έχουμε και τον Φρανκ Νιλικίνα, σε αυτη τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».
