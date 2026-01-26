Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκα
SPORTS
Γιώργος Νίκας Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκα

Ο 26χρονος μέσος αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στο «σπίτι» του, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ομάδα που τον ανέδειξε

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκα
Στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά επέστρεψε ο Γιώργος Νίκας. Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μέσου, ο οποίος αποχώρησε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Βοιωτών: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Νίκα. Ο 26χρονος μέσος επιστρέφει στο "σπίτι" του, στην ομάδα μέσα από την οποία αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού κι έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα από τα 18 του χρόνια, μετρώντας συνολικά 140 συμμετοχές (20 γκολ, 6 ασίστ) σε επτά σεζόν στο ενεργητικό του.

Με τον Λεβαδειακό ο Γιώργος Νίκας έζησε πολλές σπουδαίες στιγμές. Πρωταγωνίστησε και στα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε η ομάδα μας στη Superleague 2 (2022, 2024) για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, ξεχωρίζοντας πάντα με την ηγετική του προσωπικότητα, την ποδοσφαιρική του ποιότητα και τον χαρακτήρα του, εντός και εκτός γηπέδων.

Όσα πέτυχε με τον Λεβαδειακό τον οδήγησαν στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο, πριν αποχωρήσει ως ελεύθερος. Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο 8.

Γιώργο καλώς επέστρεψες στην οικογένειά σου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης