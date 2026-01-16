Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Φίλοι του ΠΑΟΚ έγραψαν τραγούδι για τον Λουτσέσκου με τον τίτλο «γάτα ρουμάνικια», βίντεο
Φίλοι του ΠΑΟΚ έγραψαν τραγούδι για τον Λουτσέσκου με τον τίτλο «γάτα ρουμάνικια», βίντεο
Δεν έχει τελειωμό η λατρεία των φίλων του ΠΑΟΚ για τον Ρουμάνο τεχνικό
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι δίχως αμφιβολία ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ.
Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει οδηγεί την ομάδα στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων, το ένα μάλιστα αήττητο, και διεκδικεί και το 2026 και 3ο στα 100 χρόνια του συλλόγου.
Η λατρεία για τον Ραζβάν Λουτσέσκου από τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν έχει όρια. Κάποιοι φαν του ΠΑΟΚ μάλιστα έγραψαν και τραγούδι για τα θαύματα του Ρουμάνου.
Είναι μια διασκευή από το δημοφιλές ρουμάνικο τραγούδι «Made in Romania» του Ιονουτ Τσέρτσελ και έχει τίτλο «Gata Roumanika».
Γίνεται μάλιστα αναφορά και στον περίφημο σκούφο του.
«Δεν παίρνουν φορ, με κρεμάν και πρωτάθλημα ζητάν, τους το παίρνει ο Ραζβάν
Λεν πως έχω εμμονές, παλιές στρατηγικές, ότι τους κούρασα με το build up,
Κάνω αργά τις αλλαγές, δεν βάζω Έλληνες, όμως το Μάιο με προσκυνάν
Αχ βρε καημένοι, τον σκούφο βάζω, φάπες μοιράζω και το διασκεδάζω,
Με το ροτέισον, determination, θα το σηκώσω στα 100.
Κράζουν γκρινιάζουν, μιλάν, μα μετά χειροκροτάν, το όνομά μου τραγουδάν, Ραζβάν, Ραζβάν, Ραζβάν
Με έχουν για προπονητή, τεχνικό διευθυντή, για ψυχολόγο και εκπρόσωπο Τύπου,
Βρίζουν κι έχουν βαρεθεί, μα αν θα φύγω ένα πρωί, θα με ζητάν και θα κλαιν θα τους λείπω» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι του!
Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει οδηγεί την ομάδα στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων, το ένα μάλιστα αήττητο, και διεκδικεί και το 2026 και 3ο στα 100 χρόνια του συλλόγου.
Η λατρεία για τον Ραζβάν Λουτσέσκου από τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν έχει όρια. Κάποιοι φαν του ΠΑΟΚ μάλιστα έγραψαν και τραγούδι για τα θαύματα του Ρουμάνου.
Είναι μια διασκευή από το δημοφιλές ρουμάνικο τραγούδι «Made in Romania» του Ιονουτ Τσέρτσελ και έχει τίτλο «Gata Roumanika».
Γίνεται μάλιστα αναφορά και στον περίφημο σκούφο του.
«Δεν παίρνουν φορ, με κρεμάν και πρωτάθλημα ζητάν, τους το παίρνει ο Ραζβάν
Λεν πως έχω εμμονές, παλιές στρατηγικές, ότι τους κούρασα με το build up,
Κάνω αργά τις αλλαγές, δεν βάζω Έλληνες, όμως το Μάιο με προσκυνάν
Αχ βρε καημένοι, τον σκούφο βάζω, φάπες μοιράζω και το διασκεδάζω,
Με το ροτέισον, determination, θα το σηκώσω στα 100.
Κράζουν γκρινιάζουν, μιλάν, μα μετά χειροκροτάν, το όνομά μου τραγουδάν, Ραζβάν, Ραζβάν, Ραζβάν
Με έχουν για προπονητή, τεχνικό διευθυντή, για ψυχολόγο και εκπρόσωπο Τύπου,
Βρίζουν κι έχουν βαρεθεί, μα αν θα φύγω ένα πρωί, θα με ζητάν και θα κλαιν θα τους λείπω» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι του!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα