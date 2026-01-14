Μεντιλίμπαρ: «Να βγάλουμε αντίδραση, να διεκδικήσουμε νίκη με τη Λεβερκούζεν»

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο αλλά και τα γρήγορα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Cosmote TV

«Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα».

Για τα γρήγορα γκολ του ΠΑΟΚ: «Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ».

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής».



Στη συνέντευξη Τύπου ο Βάσκος τεχνικός σημείωσε



Ο Ολυμπιακός αιφνιδιάστηκε και δεν τα κατάφερε, τι έφταιξε και δεν είδαμε το καλό πρόσωπο της ομάδας; Μπορεί αυτός ο αποκλεισμός να δημιουργήσει αντίδραση προς το καλύτερο για τη συνέχεια;

«Ελπίζουμε πως ναι και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια γιατί σε αυτό το ματς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Δεν ήταν μόνο τα δύο γρήγορα γκολ που δεχτήκαμε, αλλά σε όλο τον αγώνα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Μας απείλησε νωρίς, θα μπορούσε να το κάνει και αργότερα, δεν έχει σημασία, εμείς δε δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, αυτό που έχει σημασία είναι να αντιδράσουμε όπως είπατε και να διεκδικήσουμε τη νίκη με την Bayer 04 Leverkusen για να έχουμε ελπίδες να προκριθούμε στην επόμενη φάση της Ευρώπης και να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, αυτοί είναι οι δύο στόχοι που μας έχουν απομείνει».







