Λουτσέσκου: Έχουμε νοοτροπία της ομάδας που παλεύει και δεν τα παρατάει ποτέ
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πνεύμα νικητή που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό και αποθέωσε για μία ακόμη φορά τους ποδοσφαιριστές του
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο θριαμβευτής στο μεγάλο ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ποδοσφαίρου επικρατώντας με 2-0 στο Φάληρο του Ολυμπιακού και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έσταζε μέλι για τους ποδοσφαιριστές του.
Ο προπονητής των ασπρόμαυρων στάθηκε στην αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στο γεγονός ότι δεν επηρεάστηκαν από τις απουσίες που είχαν ή και αυτές που προέκυψαν την τελευταία στιγμή.
«Πιστεύω ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας. Από την αποφασιστικότητα, το πάθος των παικτών στα κρίσιμα σημεία. Καταφέραμε να πετύχουμε δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετά κάναμε καλή διαχείριση, ενώ είχαμε καλές προυποθέσεις στην κόντρα για να πετύχουμε και κάποιο άλλο γκολ. Ο Ολυμπιακός μας πίεσε, αλλά τις δύο καλές ευκαιρίες του τις είχε στα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα», είπε αρχικά ο Ρουμάνος τεχνικός και στη συνέχεια στάθηκε στο γεγονός ότι παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε η ομάδα του η παρουσία όσων έπαιξαν δεν επέτρεψε να φανεί το κενό τους...
«Όλοι οι παίκτες είναι στο ροτέισον της ομάδας, υπάρχει καλή χημεία, ενότητα... Όποιος μπαίνει στο γήπεδο δίνει το 100% και έτσι μπορούμε να ξεπερνάμε και τις δυσκολίες που προκύπτουν με τους τραυματισμούς αλλά και μ' αυτήν την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Και είναι επίσης αλήθεια ότι τέτοια αποτελέσματα δίνουν αυτοπεποίθηση για τα επόμενα ματς που έρχονται».
Τέλος ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει μέσα και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει όντας στα ημιτελικά του Κυπέλλου, δεύτερος στο πρωτάθλημα και διεκδικώντας μια θέση στα play off του Europa League, ο κ. Λουτσέσκου τόνισε: «Είχαμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους και αυτό δείχνει ότι έχουμε σωστή νοοτροπία. Τη νοοτροπία της ομάδας που παλεύει και δεν τα παρατάει ποτέ»
