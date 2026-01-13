Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
NBA: Αμερικανίδα τραγουδίστρια έπαιξε μπάσκετ με τακούνια, δείτε βίντεο
NBA: Αμερικανίδα τραγουδίστρια έπαιξε μπάσκετ με τακούνια, δείτε βίντεο
Η Αμερί Ρότζερς μπήκε στο παρκέ σε κάποιο τάιμ άουτ, πήρε τη μπάλα και δοκίμασε τις ικανότητές της με την μπάλα του μπάσκετ
Στο NBA αντιλαμβάνονται αλλιώς το μπάσκετ σε σχέση με την Ευρώπη, για εκείνους είναι θέαμα είναι event, ένα γεγονός το οποίο συχνά προσελκύει και πολλούς διάσημους, είτε ηθοποιούς, είτε τραγουδιστές, είτε διαδικτυακά πρόσωπα.
Η διάσημη Αμερικανίδα, τραγουδίστρια και ηθοποιός Αμερί Ρότζερς, έκατσε στα court seats του γηπέδου του Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει την ομάδα των Κλίπερς κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς.
Οι διοργανωτές όμως της επιφύλασσαν μία έκπληξη, αφού την έβαλαν μέσα στο γήπεδο σε ένα τάιμ άουτ και έριξε μερικά σουτάκια πάνω στα ψηλά της τακούνια.
Μάλιστα, στο προσωπικό της Instagram ευχαρίστησε το NBA που έκανε ένα από τα όνειρά της πραγματικότητα.
Η Αμερί ήταν στα prime της στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ, ενώ έπαιξε και στην ταινία «Η κόρη του προέδρου» του 2004.
Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μία στροφή στην καριέρα της και ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων, μάλιστα πρόσφατα το βιβλίο της, «This is a not ghost story» του 2025 έγινε και best seller.
Η διάσημη Αμερικανίδα, τραγουδίστρια και ηθοποιός Αμερί Ρότζερς, έκατσε στα court seats του γηπέδου του Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει την ομάδα των Κλίπερς κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς.
Οι διοργανωτές όμως της επιφύλασσαν μία έκπληξη, αφού την έβαλαν μέσα στο γήπεδο σε ένα τάιμ άουτ και έριξε μερικά σουτάκια πάνω στα ψηλά της τακούνια.
Μάλιστα, στο προσωπικό της Instagram ευχαρίστησε το NBA που έκανε ένα από τα όνειρά της πραγματικότητα.
Η Αμερί ήταν στα prime της στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ, ενώ έπαιξε και στην ταινία «Η κόρη του προέδρου» του 2004.
Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μία στροφή στην καριέρα της και ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων, μάλιστα πρόσφατα το βιβλίο της, «This is a not ghost story» του 2025 έγινε και best seller.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα