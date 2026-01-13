NBA: Αμερικανίδα τραγουδίστρια έπαιξε μπάσκετ με τακούνια, δείτε βίντεο
SPORTS
Αμερί Ρότζερς NBA Λος Άντζελες Κλίπερς Σάρλοτ Χόρνετς τακούνια

NBA: Αμερικανίδα τραγουδίστρια έπαιξε μπάσκετ με τακούνια, δείτε βίντεο

Η Αμερί Ρότζερς μπήκε στο παρκέ σε κάποιο τάιμ άουτ, πήρε τη μπάλα και δοκίμασε τις ικανότητές της με την μπάλα του μπάσκετ

NBA: Αμερικανίδα τραγουδίστρια έπαιξε μπάσκετ με τακούνια, δείτε βίντεο
Στο NBA αντιλαμβάνονται αλλιώς το μπάσκετ σε σχέση με την Ευρώπη, για εκείνους είναι θέαμα είναι event, ένα γεγονός το οποίο συχνά προσελκύει και πολλούς διάσημους, είτε ηθοποιούς, είτε τραγουδιστές, είτε διαδικτυακά πρόσωπα. 

Η διάσημη Αμερικανίδα, τραγουδίστρια και ηθοποιός Αμερί Ρότζερς, έκατσε στα court seats του γηπέδου του Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει την ομάδα των Κλίπερς κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς

Οι διοργανωτές όμως της επιφύλασσαν μία έκπληξη, αφού την έβαλαν μέσα στο γήπεδο σε ένα τάιμ άουτ και έριξε μερικά σουτάκια πάνω στα ψηλά της τακούνια

Μάλιστα, στο προσωπικό της Instagram ευχαρίστησε το NBA που έκανε ένα από τα όνειρά της πραγματικότητα. 

Η Αμερί ήταν στα prime της στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ, ενώ έπαιξε και στην ταινία «Η κόρη του προέδρου» του 2004. 

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μία στροφή στην καριέρα της και ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων, μάλιστα πρόσφατα το βιβλίο της, «This is a not ghost story» του 2025 έγινε και best seller. 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης