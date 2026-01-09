Ζάλγκιρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας 99-67: Τον «διέλυσε» με κορυφαίους Φρανσίσκο και Τουμπέλις, βίντεο

Το ημίχρονο έκλεισε στο +19 για τους Λιθουανούς (47-28) με 9/19 δίποντα, 7/14 τρίποντα και τον Φρανσίσκο στους 12 πόντους.Η Ζάλγκιρις προηγήθηκε αρχικά και με +26 πόντους (60-34), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην «Zalgirio Arena» με την καθολική κυριαρχία της ομάδας του Τόμας Μασιούλις.Ο πλουραλισμός είχε ανοίξει τον δείκτη του σκορ και από τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας τα περίμενε όλα από τον Μονέκε ήταν αδύνατον να υπάρξει και αντίδραση.Αντίθετα η κυριαρχία συνεχίστηκε για λογαριασμό της Ζάλγκιρις η οποία είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.Αν και οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 68-52 με τη λήξη της 3ης περιόδου, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πάτησαν εκ νέου γκάζι και με επιμέρους 31-15 έστειλαν την διαφορά σε... αστρονομικά επίπεδα.