Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας 99-67: Τον «διέλυσε» με κορυφαίους Φρανσίσκο και Τουμπέλις, βίντεο
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας 99-67: Τον «διέλυσε» με κορυφαίους Φρανσίσκο και Τουμπέλις, βίντεο
Οι Λιθουανοί δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Σέρβους, Τουμπέλις (17π) και Φρανσίσκο (15π.) οι κορυφαίοι για τους νικητές - Άτυχος ο Γκος τραυματίστηκε έπειτα από 4 λεπτά αγώνα και δεν επέστρεψε ξανά στο παρκέ
Πράγματα και θαύματα έκανε η Ζάλγκιρις Κάουνας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 21η αγωνιστική της Euroleague.
Έχοντας πάρει σκορ και από τους 12 παίκτες, οι Λιθουανοί κυριάρχησαν στο παρκέ της «Zalgirio Arena» και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.
Ο Τουμπέλις με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών ενώ ακολούθησαν οι Φρανσίσκο (15π., 6ριμπ., 6ασ.), Μπουτκέβιτσους (12π., 2/3τρ.) και Λο (12π.).
Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Καταιγιστική ήταν η Ζάλγκιρις στο ξεκίνημα του αγώνα στο Κάουνας. Θέλησε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και το έκανε με εμφατικό τρόπο.
Μετά το αρχικό 13-3 και τη μείωση του σκορ από τον Ερυθρό Αστέρα σε 13-8, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 12-0 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +17 (25-8) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ.
Η 1η περίοδος έκλεισε στο +14 (26-12), με τους φιλοξενούμενους να είχαν 0/11 τρίποντα (!) και 9 επιθετικά ριμπάουντ τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν.
Αντίστοιχα η Ζάλγκιρις είχε πολύ καλύτερα στατιστικά (6/11 δίποντα, 3/4 τρίποντα) στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το σκηνικό του αγώνα να παραμένει ίδιο και στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Η διαφορά έφτασε στο +21 (47-26) με τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο έξω από τα 6.75 ύστερα από 13 άστοχα τρίποντα.
Έχοντας πάρει σκορ και από τους 12 παίκτες, οι Λιθουανοί κυριάρχησαν στο παρκέ της «Zalgirio Arena» και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.
Ο Τουμπέλις με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών ενώ ακολούθησαν οι Φρανσίσκο (15π., 6ριμπ., 6ασ.), Μπουτκέβιτσους (12π., 2/3τρ.) και Λο (12π.).
THIS is what it means… 🔥🔥🔥— EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2026
Wait for the reaction! 🗣️@bczalgiris pic.twitter.com/whSpXjsGVM
Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Καταιγιστική ήταν η Ζάλγκιρις στο ξεκίνημα του αγώνα στο Κάουνας. Θέλησε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και το έκανε με εμφατικό τρόπο.
Μετά το αρχικό 13-3 και τη μείωση του σκορ από τον Ερυθρό Αστέρα σε 13-8, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 12-0 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +17 (25-8) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ.
Η 1η περίοδος έκλεισε στο +14 (26-12), με τους φιλοξενούμενους να είχαν 0/11 τρίποντα (!) και 9 επιθετικά ριμπάουντ τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν.
THIS is what it means… 🔥🔥🔥— EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2026
Wait for the reaction! 🗣️@bczalgiris pic.twitter.com/whSpXjsGVM
Αντίστοιχα η Ζάλγκιρις είχε πολύ καλύτερα στατιστικά (6/11 δίποντα, 3/4 τρίποντα) στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το σκηνικό του αγώνα να παραμένει ίδιο και στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Η διαφορά έφτασε στο +21 (47-26) με τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο έξω από τα 6.75 ύστερα από 13 άστοχα τρίποντα.
Το ημίχρονο έκλεισε στο +19 για τους Λιθουανούς (47-28) με 9/19 δίποντα, 7/14 τρίποντα και τον Φρανσίσκο στους 12 πόντους.
Η Ζάλγκιρις προηγήθηκε αρχικά και με +26 πόντους (60-34), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην «Zalgirio Arena» με την καθολική κυριαρχία της ομάδας του Τόμας Μασιούλις.
Ο πλουραλισμός είχε ανοίξει τον δείκτη του σκορ και από τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας τα περίμενε όλα από τον Μονέκε ήταν αδύνατον να υπάρξει και αντίδραση.
Αντίθετα η κυριαρχία συνεχίστηκε για λογαριασμό της Ζάλγκιρις η οποία είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Αν και οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 68-52 με τη λήξη της 3ης περιόδου, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πάτησαν εκ νέου γκάζι και με επιμέρους 31-15 έστειλαν την διαφορά σε... αστρονομικά επίπεδα.
Η Ζάλγκιρις προηγήθηκε αρχικά και με +26 πόντους (60-34), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην «Zalgirio Arena» με την καθολική κυριαρχία της ομάδας του Τόμας Μασιούλις.
CHASEDOWN SEMI!! 😱😱😱@semi Ojeleye WEDGES it on the glass, shutting down Moses Wright on the drive! ❌#MotorolaMagicMoment @Moto | @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/2ejV3fzErA— EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2026
Ο πλουραλισμός είχε ανοίξει τον δείκτη του σκορ και από τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας τα περίμενε όλα από τον Μονέκε ήταν αδύνατον να υπάρξει και αντίδραση.
Αντίθετα η κυριαρχία συνεχίστηκε για λογαριασμό της Ζάλγκιρις η οποία είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Αν και οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 68-52 με τη λήξη της 3ης περιόδου, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πάτησαν εκ νέου γκάζι και με επιμέρους 31-15 έστειλαν την διαφορά σε... αστρονομικά επίπεδα.
Moses said no... TWICE! ❌😱— EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2026
Double block action by @mant12_, no easy buckets in Kaunas!#MotorolaMagicMoment @Moto | @bczalgiris pic.twitter.com/axjMFIvZHZ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα