Στις 12 Μαρτίου το Μονακό - Ολυμπιακός μετά από απόφαση της EuroLeague
Το Μονακό - Ολυμπιακός άλλαξε ημερομηνία, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να ανακοινώνει πως θα διεξαχθεί στις 12/3 και όχι στις 13/3
Η Μονακό προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την αλλαγή ημερομηνίας του εντός έδρας αγώνα της με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Η αναμέτρηση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταφέρθηκε τελικά για την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, έπειτα από μονομερή απόφαση της EuroLeague.
Όπως επισημαίνει η ομάδα του Πριγκιπάτου, η αλλαγή έγινε λόγω του προγραμματισμένου εξ αναβολής αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ στις 17 Μαρτίου, παρά τις προσπάθειες της Μονακό να διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία. Παράλληλα, η γαλλική ομάδα ενημέρωσε τους φιλάθλους για το τι ισχύει με τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια.
Η ανάρτηση της Μονακό:
«Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταθέτοντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου.
Η Μονακό έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα για να διατηρήσει την αρχική ημερομηνία, αλλά δυστυχώς αυτά δεν απέδωσαν.
Για όσους έχουν ήδη εισιτήριο για τον αγώνα της 13/03, αυτό παραμένει έγκυρο για τη νέα ημερομηνία, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια.
Υπάρχουν διάφορες επιλογές για όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα:
Να κρατήσετε το εισιτήριο που έχετε ήδη στην κατοχή σας.
Να λάβετε ένα κουπόνι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα.
Να προχωρήσετε σε αίτηση επιστροφής χρημάτων».
