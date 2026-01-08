Νέα παρέμβαση Γιαννακόπουλου υπέρ των παιχτών και του Αταμάν: «Στηρίζω Αμαν Αμαν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης»

«Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη… αυτό σημαίνει στηρίζω μια ομάδα… Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δυο χρονιές με έχει διαψεύσει» γράφει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός