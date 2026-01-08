Νέα παρέμβαση Γιαννακόπουλου υπέρ των παιχτών και του Αταμάν: «Στηρίζω Αμαν Αμαν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης»
Νέα παρέμβαση Γιαννακόπουλου υπέρ των παιχτών και του Αταμάν: «Στηρίζω Αμαν Αμαν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης»
«Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη… αυτό σημαίνει στηρίζω μια ομάδα… Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δυο χρονιές με έχει διαψεύσει» γράφει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Νέα παρέμβαση στήριξης τόσο των παιχτών του Παναθηναϊκού όσο και του Εργκίν Αταμάν έκανε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Με ανάρτησή του στα stories του Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός χαρακτηρίζει «άσχετους» όσους, όπως γράφει, λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί το ρόστερ του επαρκώς.
Κατά τον κ. Γιαννακόπουλο «ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει
κορυφή» υπενθυμίζοντας ότι «τη μια χρονιά πήρε ευρωπαϊκό με τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδος μέσα σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες».
«Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη… αυτό σημαίνει στηρίζω μια ομάδα… Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δυο χρονιές με έχει διαψεύσει. Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έχουν συνηθίσει). Εγώ στηρίζω Αμαν Αμαν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης» καταλήγει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Οι παίκτες οι ίδιοι δεν αξιοποιούν το 100 τους διότι δεν έχουν κόμπλεξ και ξέρουν μέσα τους και ποιοι είναι αλλά και πότε πραγματικά αρχίζουν οι σεζόν και τότε φορτσάρουν… Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή.
Τη μια χρονιά ευρωπαϊκό με τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδος μέσα σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες.
Πέρυσι χάνοντας έναν αγώνα απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν το ξανασήκωσε και στην Ελλάδα οι ακόμα πιο ακραίες συνθήκες αυτή τη φορά υπερίσχυσαν…. Παιζόταν η ύπαρξη ολόκληρου συστήματος στους τελικούς.
Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη… αυτό σημαίνει στηρίζω μια ομάδα… Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δυο χρονιές με έχει διαψεύσει.
Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έχουν συνηθίσει).
Εγώ στηρίζω Αμαν Αμαν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης.
Έχουν αποδείξει ότι και φιλότιμο υπάρχει και το ταλέντο αλλά και ο εσωτερικός
εγωισμός.
