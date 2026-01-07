ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σοβαρός τραυματισμός του Αγγελίδη στο ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: Σφάδαζε και ξέσπασε σε κλάματα ο γκολκίπερ των Αρκάδων, βίντεο

Ο Σπύρος Αγγελίδης χτύπησε στο γόνατο και εκφράζονται φόβοι για σοβαρό τραυματισμό - «Ντύθηκε» τερματοφύλακας ο Αλάγκμπε αφού δεν είχε δικαίωμα για άλλη αλλαγή ο Αστέρας Τρίπολης

Ο ΟΦΗ απέκλεισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου ποδοσφαίρου αλλά το παιχνίδι στο Παγκρήτιο «σημαδεύτηκε»  από τον σοβαρό τραυματισμό του Σπύρου Αγγελίδη

Στο 79' του αγώνα ο νεαρός τερματοφύλακας έπεσε στο χορτάρι και σφάδαζε στο γόνατο πιάνοντας το γόνατό του. Αμέσως το παιχνίδι διακόπηκε και ο Αγγελίδης ξέσπασε σε κλάματα αφού κατάλαβε ότι έχει πάθει σοβαρή ζημιά. 

Ο παίκτης έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις. Ο Αστέρας είχε κλείσει τις αλλαγές και φόρεσε γάντια για να τελειώσει το ματς ο Αλάγκμπε ο οποίος είναι στόπερ. 

