Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Χάαλαντ και Εμπαπέ βλέπουν τη… σκόνη του Γιαμάλ
Χάαλαντ και Εμπαπέ βλέπουν τη… σκόνη του Γιαμάλ
Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να γράφει ιστορία πριν καν ενηλικιωθεί ποδοσφαιρικά
Όπως αποκάλυψε το CIES Football Observatory, ο 18χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με τους 100 πιο πολύτιμους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, με εκτιμώμενη αξία 343 εκατ. ευρώ.
Πίσω του άφησε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποτιμάται στα 255 εκατ. ευρώ, και τον Κιλιάν Εμπαπέ με 201 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, μάλιστα, για τους μοναδικούς τρεις παίκτες που ξεπερνούν το φράγμα των 200 εκατ. στην κατάταξη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Πίσω του άφησε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποτιμάται στα 255 εκατ. ευρώ, και τον Κιλιάν Εμπαπέ με 201 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, μάλιστα, για τους μοναδικούς τρεις παίκτες που ξεπερνούν το φράγμα των 200 εκατ. στην κατάταξη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα