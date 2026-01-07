Χάαλαντ και Εμπαπέ βλέπουν τη… σκόνη του Γιαμάλ
SPORTS

Χάαλαντ και Εμπαπέ βλέπουν τη… σκόνη του Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να γράφει ιστορία πριν καν ενηλικιωθεί ποδοσφαιρικά

Χάαλαντ και Εμπαπέ βλέπουν τη… σκόνη του Γιαμάλ
Όπως αποκάλυψε το CIES Football Observatory, ο 18χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με τους 100 πιο πολύτιμους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, με εκτιμώμενη αξία 343 εκατ. ευρώ.

Πίσω του άφησε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποτιμάται στα 255 εκατ. ευρώ, και τον Κιλιάν Εμπαπέ με 201 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, μάλιστα, για τους μοναδικούς τρεις παίκτες που ξεπερνούν το φράγμα των 200 εκατ. στην κατάταξη.

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης