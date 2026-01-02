Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μπαρτσελόνα: Συνεχίζονται τα άσχημα νέα για τον Λαμίν Γιαμάλ
Ο Λαμίν Γιαμάλ διανύει αναμφίβολα την πιο δύσκολη σεζόν της μέχρι τώρα καριέρας του στην Μπαρτσελόνα
Μετά από δύο εντυπωσιακές πρώτες χρονιές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο 18χρονος επιθετικός παρουσιάζει αστάθεια στην αγωνιστική περίοδο 2025-2026.
Δεύτερος στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο, το «δεκάρι» της Μπαρτσελόνα παραμένει ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Με εννέα γκολ και έντεκα ασίστ σε είκοσι συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα», ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας μοναδικός παίκτης, ικανός να κάνει τη διαφορά ανά πάσα στιγμή.
Από πολύ νεαρή ηλικία και από το επαγγελματικό του ντεμπούτο, το μεγάλο ταλέντο της γενιάς του 2007 βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ωστόσο, αυτή η συνεχής έκθεση συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μιντιακό περιβάλλον.
Τους τελευταίους μήνες, ο Γιαμάλ βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών εξωαγωνιστικών συζητήσεων, κυρίως γύρω από την προσωπική του ζωή και μια παλαιότερη σχέση που απασχόλησε έντονα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Λαμίν Γιαμάλ απουσίασε από την προπόνηση της Πέμπτης όπως αναφέρει το «footmercato», μόλις 48 ώρες πριν από το ντέρμπι με την Εσπανιόλ.
