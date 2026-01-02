Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Ναόμι Οζάκα στο United Cup
Η Ελλάδα συμμετέχει στο United Cup και είναι στον ίδιο όμιλο με την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία
Η Μαρία Σάκκαρη τίθεται αντιμέτωπη με τη Ναόμι Οζάκα στο πλαίσιο του United Cup, που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας.
Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί συνολικά πέντε φορές στο παρελθόν, με τη Σάκκαρη να έχει καταγράψει δύο νίκες, έναντι τριών της Γιαπωνέζας αντιπάλου της. Πρόκειται, επομένως, για ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο αγωνιστικό ιστορικό και μικρές διαφορές στις μεταξύ τους μονομαχίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που βρέθηκαν αντικριστά στο κορτ ήταν το 2021, γεγονός που προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στη σημερινή τους αναμέτρηση στο Περθ.
Η Ελλάδα συμμετέχει στο United Cup και είναι στον ίδιο όμιλο με την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία. Με την Ιαπωνία θα παίξει την Παρασκευή (11:00) και με τη Μεγάλη Βρετανία τη Δευτέρα (11:00).
Τα παιχνίδια μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ2.
«Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για εμάς. Νιώθω ότι ο Στέφανος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αξίζει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Σίνερ και τον Αλκαράθ. Τώρα που είναι υγιής, έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει. Έχω απόλυτη πίστη σε αυτόν. Ταυτόχρονα, έχω απόλυτη πίστη και στον εαυτό μου. Δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αλλά όπως είπα στην αρχή, πιστεύω πάρα πολύ και στους δύο μας».
Για την χρονιά που έφυγε είπε: «Ήταν μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη σεζόν πέρσι. Δεν θα πω ψέματα. Δεν ήταν εύκολο να τη διαχειριστώ, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι έμαθα πολλά. Είχα λίγο χρόνο να ανακάμψω και να σκεφτώ τι θέλω να βελτιώσω για τη φετινή σεζόν. Είχα πέντε εβδομάδες πολύ καλών προπονήσεων και τον χρόνο να δουλέψω σκληρά και να σκεφτώ τα πράγματα πάνω στα οποία θέλω να επικεντρωθώ. Πήγε πολύ καλά, αλλά τα αποτελέσματα θα δείξουν πόσο καλή δουλειά κάναμε».
Για τα παιχνίδια της με Οσάκα (Ιαπωνία) και Ραντουκάνου (Μεγάλη Βρετανία) είπε: «Είναι πολύ, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δύο εντελώς διαφορετικές παίκτριες. Η Naomi είναι εξαιρετικά επιθετική. Έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Με την Emma έχω αρνητικό ρεκόρ. Είναι μια σταθερή παίκτρια. Και οι δύο είναι πολύ καλές και πολύ δύσκολες αντίπαλες. Όπως είπα, έχω δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Θα προσπαθήσω να τα βγάλω στο γήπεδο και θα δω πως θα πάει».
Σάκκαρη: Ήταν δύσκολη η περσινή σεζόν αλλά έχω απόλυτη πίστη στον εαυτό μουΗ Μαρία Σάκκαρη μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη νέα σεζόν και εξέφρασε την αισιοδοξία για την πορεία της αλλά και την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά.
