Παναθηναϊκός: Θέλει δανεικό τον Κόστιτς της Γιουβέντους, αναφέρουν στην Ιταλία
SPORTS
Φίλιπ Κόστιτς Παναθηναϊκός Γιουβέντους

Παναθηναϊκός: Θέλει δανεικό τον Κόστιτς της Γιουβέντους, αναφέρουν στην Ιταλία

Ο Σέρβος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης της Γιουβέντους

Πρόταση για να αποκτήσει ως δανεικό τον Φίλιπ Κόστιτς κατέθεσε στη Γιουβέντους ο Παναθηναϊκός

Αυτό αναφέρει η έγκυρη ιταλική ιστοσελίδα  «Transferfeed» η οποία ασχολείται κυρίως με μεταγραφές. Ο Κόστιτς δεν έχει σημαντικό ρόλο αυτή τη σεζόν στη Γιουβέντους και έχει μόλις 12 εμφανίσεις (κυρίως ως αλλαγή),2 γκολ και 1 ασίστ. 

Στα 33 του είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση για τον Παναθηναϊκό. 

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει

«Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Φίλιπ Κόστιτς. Ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επίσημη επαφή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κόστιτς θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στο τελείωμα. Εντάχθηκε στη Γιουβέντους το 2022 από τη Φρανκφούρτη έναντι 14,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίδοντας 1 ασίστ.

Ο διεθνής Σέρβος έχει 70 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Τορίνο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει επίσης συνδεθεί με την Μπενφίκα. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, η τιμή αγοράς της Γιουβέντους φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ».

