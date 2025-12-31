Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Euroleague: Σπουδαία διπλά για Ζαλγκίρις και Μονακό, πάτησε κορυφή η Βαλένθια, δείτε βίντεο
Η Ζαλγκίρις επικράτησε με 93-80 τη Χαποέλ, η Μονακό με 90-74 την Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια με 86-73 την Παρτιζάν - Νίκη και για την Βιλερμπάν στο γαλλικό ντέρμπι - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Η Ζαλγκίρις “άλωσε” την έδρα της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-80 στη 19η αγωνιστική της Euroleague, με τη Βαλένθια να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την ήττα των Ισραηλινών και με τη νίκη της με 86-73 επί της Παρτιζάν στην Ισπανία να πιάνει την ομάδα του Σφαιρόπουλου στην κορυφή της Euroleague με 13-6. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 90-74 μέσα στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Με ηγέτη το Νάντο ντε Κολό η Βιλερμπάν νίκησε 94-89 την Παρί στο γαλλικό ντέρμπι και με 6-13 «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Με μία μεγάλη έκπληξη κλείνει ο πρώτος γύρος της Euroleague καθώς η Ζαλγκίρις νίκησε 93-80 την πρωτοπόρο Χάποελ στο Τελ Αβίβ για τη 19η αγωνιστική.
«Πάτησε» κορυφή η Βαλένθια, 86-73 την Παρτιζάν
«Μπαμ» της Ζαλγκίρις στο Τελ Αβίβ, 93-80 την Χάποελ
Με μία μεγάλη έκπληξη κλείνει ο πρώτος γύρος της Euroleague καθώς η Ζαλγκίρις νίκησε 93-80 την πρωτοπόρο Χάποελ στο Τελ Αβίβ για τη 19η αγωνιστική.
Μετά την ήττα τους οι Ισραηλινοί βρίσκονται στο 13-6 και ακριβώς από κάτω... καραδοκούν Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα (12-6) για να της κάνουν... παρέα στην κορυφή στο τέλος του 2025 εφόσον κερδίσουν τις αναμετρήσεις τους. Η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 11-8 και πατάει πιο γερά στην πρώτη δεκάδα.
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 80-93
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παρί (Γαλλία) 94-89
Βαλένθια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 86-73
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 74-90
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βαλένθια (Ισπανία) 13-6
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-6
Παναθηναϊκός 12-6
Μονακό (Μονακό) 12-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 11-6
Ολυμπιακός 10-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-8
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-8
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-9
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-9
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-12
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-12
Παρτιζάν (Σερβία) 6-13
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-13
Παρί (Γαλλία) 6-13
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-13
Στις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
