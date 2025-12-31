Euroleague: Σπουδαία διπλά για Ζαλγκίρις και Μονακό, πάτησε κορυφή η Βαλένθια, δείτε βίντεο

Τεράστιο διπλό στη Βαρκελώνη η Μονακό που «ακουμπάει» την τετράδα

«Ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση η Βιλερμπάν

Στις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μετά την ήττα τους οι Ισραηλινοί βρίσκονται στο 13-6 και ακριβώς από κάτω... καραδοκούν Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα (12-6) για να της κάνουν... παρέα στην κορυφή στο τέλος του 2025 εφόσον κερδίσουν τις αναμετρήσεις τους. Η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 11-8 και πατάει πιο γερά στην πρώτη δεκάδα.Οι Λιθουανοί πηραν τα ριμπάουντ στο πρώτο μισό του αγώνα, είχε κυριαρχία κάτω από τα καλάθια και απορρόφησε το ενθουσιώδες ξεκίνημα των γηπεδούχων (25-13 στο 9΄) ώστε να κλείσει το ημίχρονο -ουσιαστικά- στα ίσια (40-39). Και για πρώτη φορά μπροστά στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (40-42).Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν υπνωτισμένοι στο διάστημα εκείνο, επιτρέποντας στην ομάδα του Μασιούλις να δημιουργήσει συνθήκη νίκης, όταν ξέφυγε με +12 (51-63) λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ηταν δύσκολα τα πράγματα για την Χάποελ, που δεν είχε στη διάθεσή της τον τραυματία Μίτσιτς, έναν παίκτη που συνήθως βγαίνει μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος και η Ζαλγκίρις συντήρησε τη διαφορά με... απρόσμενα εύκολο τρόπο για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 80-93. Ο Φρανσίσκο με 13π, 8ασ., ο Γουϊλιαμς-Γκος με 17π., 4ασ., ο Τουμπέλις με 12π., 8ρ. και ο Ράιτ με 15π. ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που είχαν σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ ( ). Από την ομάδα του Σφαιρόπουλου ξεχώρισαν οι Μπράιαντ (14π.), Τζόουνς (18π.).Τα δεκάλεπτα: 25-18, 40-39, 53-63, 80-93Η Μονακό δεν νίκησε απλά, αλλά... κονιορτοποίησε την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Palau Blaugrana» με 90-74, φεύγοντας με τεράστιο διπλό απ’ το «σπίτι» των Καταλανών στο πλαίσιο της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του α’ γύρου της Euroleague.Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη για τους Μονεγάσκους που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-7 κι «έπιασαν» την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία, «ακουμπώντας» πλέον την τετράδα.Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «έπνιξε» με την άμυνά της την «Μπάρτσα», περιορίζοντάς την στους 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επίθεση είχε τρομερό πλουραλισμό, παίρνοντας σκορ από 9 παίκτες. Κι έχοντας 19 πόντους απ’ τον Μάικ Τζέιμς (2/3τρίπ.), 15 απ’ τον εξαιρετικό Χέις και 13 απ’ τον Μίροτιτς.Στον αντίποδα η Μπαρτσελόνα τα περίμενε όλα απ’ τον Ντάριο Μπριθουέλα που σημείωσε 25 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να νικήσει... μόνος του τη Μονακό.Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 74-90Με ηγέτη το Νάντο ντε Κολό η Βιλερμπάν νίκησε 94-89 στο γαλλικό ντέρμπι και με 6-13 «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της Euroleague, για πρώτη φορά μετά από τη δεύτερη αγωνιστική! Με ακριβώς ίδιο ρεκόρ, ολοκλήρωσε το 2025 και τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης η Παρί.Μετά από ένα 5-0 των γηπεδούχων στο πρώτο λεπτό, το σκορ έγινε 7-15 και έκτοτε η Παρί ήταν συνεχώς μπροστά με «μπροστάρη» τον Ναντίρ Ιφί. Οι γηπεδούχοι πάλευαν απεγνωσμένα για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους ώστε να «ξεκολλήσουν» από τον... βυθό της βαθμολογίας. Ο Γκλιν Γουότσον ήταν σε μεγάλη βραδιά αλλά έμοιαζε απελπιστικά μόνος. Παρόλα αυτά, η Βιλερμπάν παρέμενε κοντά στο σκορ και ακριβώς στο 35΄ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια: 72-72 και όλα ξεκινούσαν από την αρχή για ένα τελευταίο πεντάλεπτο. Με διαδοχικά τρίποντα του αγέραστου Νάντο Ντε Κολό οι γηπεδούχοι ξέφυγαν 85-79 στο 38΄ και τα πάντα είχαν κριθεί. Αδιαφιλονίκητος MVP, ο Ντε Κολό στα 38,5 χρόνια του «καθάρισε» το ματς με 17π. (3/6 τρίποντα), 5ρ., 5ασ. σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής. Φοβερός και ο Γουότσον που σταμάτησε στους 28 (5/8 τρίποντα), ενώ στην αντίπερα όχθη ο Ιφί έκανε... διαστημική εμφάνιση με 26π., 4ρ., 7ασ. αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει η ομάδα του την ήττα.Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46, 61-64, 92-89Τρίτη, 30 ΔεκεμβρίουΧαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 80-93Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παρί (Γαλλία) 94-89Βαλένθια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 86-73Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 74-90Παρασκευή, 2 ΙανουαρίουΠαναθηναϊκός–ΟλυμπιακόςΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)Μπασκόνια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)Βίρτους Μπολόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Βαλένθια (Ισπανία) 13-6Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-6Παναθηναϊκός 12-6Μονακό (Μονακό) 12-7Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-7Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 11-6Ολυμπιακός 10-7Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-8Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-8Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-8Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-9Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-9Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-10Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-10Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-12Μπασκόνια (Ισπανία) 6-12Παρτιζάν (Σερβία) 6-13Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-13Παρί (Γαλλία) 6-13Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-13