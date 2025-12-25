Premier League: Με ένα μόλις παιχνίδι η φετινή boxing day λόγω βεβαρημένου προγράμματος και τηλεοπτικών συμβολαίων





Μπορεί η 26η Δεκεμβρίου να αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο γεμάτες ποδοσφαιρική δράση ημέρες του χρόνου στην



Βλέπετε, η αναμέτρηση της



Η διοργανώτρια αρχή έκανε λόγο για «αποτέλεσμα των αλλαγών στο καλεντάρι ελέω της διεύρυνσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων», αναφέροντας πως «με περισσότερα ματς σε Champions, Europa & Conference League και λόγω των αλλαγών στο πρόγραμμα του Κυπέλλου, η φετινή σεζόν θα παιχτεί σε 33 σαββατοκύριακα, λιγότερα από πέρυσι, με την Premier League να είναι περιορισμένη».



Οι εν λόγω περιορισμοί έχουν να κάνουν με τα χρυσοπληρωμένα τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγάλης αγγλικής κατηγορίας, που απαιτούν 33 αγωνιστικές να διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή.



Με την Boxing Day να πέφτει φέτος Παρασκευή, ο κύριος όγκος των αγώνων μεταφέρθηκε το επόμενο διήμερο.



Δεύτερος και όχι τόσο αθώος λόγος αποτελούν τα τηλεοπτικά συμβόλαια.



Οι διοργανωτές δεν ζητούν πια «πολλά ματς την ίδια μέρα».



Ζητούν μέγιστη τηλεθέαση και αγώνες που τραβάνε τα βλέμματα.



Ένα ματς μόνο του, χωρίς ανταγωνισμό, αποδίδει καλύτερα διαφημιστικά και εμπορικά. Η Boxing Day από γιορτή μετατρέπεται σε προϊόν.



Αυτό φυσικά σημαίνει ότι δεν θα μειωθεί η διασκέδαση των ποδοσφαιρόφιλων αφού 27 και 28 Δεκεμβρίου υπάρχει πανδαισία ποδοσφαίρου.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της Premier League:



Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου



22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ



Σάββατο 27 Δεκεμβρίου



14:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι

17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα



Κυριακή 28 Δεκεμβρίου



16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ





Πως θεσπίστηκε ο όρος

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο Boxing Day φέρεται να ήταν ο

το μακρινό 1833 όταν ακόμη δεν υπήρχε ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ούτε σαν σκέψη, αλλά καθιερώθηκε ως επίσημη αργία στη Μεγάλη Βρετανία το 1871.

Κι ονομάστηκε έτσι από την παράδοση που υπήρχε στο Νησί και ήθελε τους εργοδότες τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12) να δίνουν κουτιά (boxes) με δώρα στους υπαλλήλους τους, ιδιαίτερα στο υπηρετικό προσωπικό που ήταν υποχρεωμένο να δουλεύει ανήμερα των Χριστουγέννων.

Με το πέρασμα των χρόνων η Boxing Day ταυτίστηκε με τη διεξαγωγή

καθώς από το 1888 ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή αγώνων την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά ο πρώτος επίσημος αγώνας που διεξήχθη στις 26/12 πηγαίνει ακόμη πιο πίσω, στο 1860 όταν και η Σέφιλντ αντιμετώπισε την Χάλαμ.

Το 1888 πάντως έγιναν δύο αγώνες με την Ντέρμπι Κάουντι να υποδέχεται την Μπόλτον και την Γουέστ Μπρομ την Πρέστον Νορθ Εντ.

Από εκείνη την ημέρα έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί περισσότεροι από 4.000 ποδοσφαιρικοί αγώνες στη Boxing Day και η ομάδα που έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλη τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η Γουεστ Μπρομ.



Συγκεκριμένα η ομάδα από την περιοχή του Μπέρμιγχαμ μετρά 107 ματς με 46 νίκες, 39 ήττες και 22 ισοπαλίες.

Η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς σε αγώνες της Boxing Day είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς έχει πάρει 174 πόντους σε 97 αγώνες (52 νίκες, 27 ήττες, 18 ισοπαλίες).

Ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ την 26η Δεκεμβρίου είναι ο αξιότιμος Χάρι Κέιν με 10, ενώ το μεγαλύτερο σκορ που έχει σημειωθεί είναι το 6-3 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λέστερ το 2021.

Το 1963 πάντως είχαν διεξαχθεί 10 αγώνες στη Boxing Day κι αυτό βοήθησε να δημιουργηθεί ένα απίθανο ρεκόρ με 66 γκολ καθώς μεταξύ άλλων η Φούλαμ επικράτησε 10-1 της Ίπσουϊτς και η Μπλάκμπερν 8-2 της Γουέστ Χαμ.



