Με πολλές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό η Κηφισιά, τελευταίο παιχνίδι για τον Τεττέη πριν την μετακίνηση στον Παναθηναϊκό

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το τελευταίο της παιχνίδι στο 2025.



Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, στο τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων.



Ο Αργεντινός τεχνικός έχει να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες, καθώς έχει τρεις τιμωρημένους και ισάριθμους τραυματίες. Ο Λαζάρ Αμανί συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Αστέρα AKTOR και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με στους Πειραιώτες, στο οποίο είχαν δηλωθεί οι βασικοί ακραίοι μπακ, Νταβίντ Σιμόν και Γιασέρ Λαρουσί. Αξιοσημείωτο πως ο τελευταίος θα ήταν ούτως ή άλλως εκτός, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον τετρακέφαλο.

Από εκεί και πέρα, ο Τζέρεμι Αντόνισε υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής με τους Αρκάδες και παρά τον αγώνα δρόμου που έκανε δεν μπόρεσε να τεθεί στη διάθεση του «Σέμπα». Επιπρόσθετα εκτός έμειναν οι Αλμπέρτο Μποτία και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων στο πόδι και στους κοιλιακούς, αντιστοίχως.

Φυσικά στην αποστολή δε βρίσκεται και ο Ματίας Εσκιβέλ, ο οποίος όπως διαβάσατε στο Gazzetta έχει ήδη λύσει το συμβόλαιο του και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν την άλλη εβδομάδα.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Χουχούμης, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.





