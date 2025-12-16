Η Super League και οι ποδοσφαιριστές της στο πλευρό των παιδιών της «ΦΛΟΓΑΣ», βίντεο

Η Super League μαζί με ποδοσφαιριστές των ομάδων της στην Αθήνα επισκέφθηκαν το σύλλογο Γονιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», προσφέροντας δώρα στα παιδιά που διαμένουν εκεί ως ένδειξη συμπαράστασης και έμπρακτης στήριξης στον δύσκολο αγώνα που δίνουν καθημερινά.

Ο Άγγελος Αγγελόπουλος και ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος της ΑΕΚ, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης του Ατρόμητου, ο Αλμπέρτο Μποτία και ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς της Κηφισιάς, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο Σταύρος Πνευμονίδης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Κυριόπουλος του Παναθηναϊκού, μοίρασαν χαμόγελα και δώρα, ενώ παράλληλα έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης και αγάπης, προς τους πραγματικούς ήρωες, τα παιδιά της «ΦΛΟΓΑΣ».

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού από ελάχιστους γονείς παιδιών με καρκίνο, γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους του ογκολογικού τμήματος. Η Φλόγα είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σήμερα η Φλόγα αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώπους σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League Κάτια Κοξένογλου, η οποία εκπροσώπησε θεσμικά τη διοργανώτρια αρχή, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Για ακόμη μια φορά, η Super League και όλες οι ομάδες που τη συγκροτούν αισθάνονται μεγάλη χαρά που βρίσκονται σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΦΛΟΓΑΣ.

Η παρουσία μας εδώ αποτελεί έμπρακτη δέσμευση να σταθούμε στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών τους, τόσο ηθικά όσο και υλικά, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα.

Μέσα από τη συμμετοχή μας σε πρωτοβουλίες όπως η στήριξη της "ΦΛΟΓΑΣ" και μάλιστα για 16η συνεχόμενη χρονιά, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη δύναμη της κοινωνικής διάστασης του ποδοσφαίρου, να ευαισθητοποιήσουμε τη φίλαθλη κοινή γνώμη και να φέρουμε χαρά στα παιδιά που δίνουν καθημερινά τον δικό τους μεγάλο αγώνα.

Στηρίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα το πολύτιμο έργο της "ΦΛΟΓΑΣ", όχι μόνο αυτές τις ημέρες των γιορτών, αλλά όλο το χρόνο και καλούμε όλους να σταθούν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Αντίστοιχη πρωτοβουλία θα υλοποιήσουμε, από κοινού με τις ομάδες μας της Βόρειας Ελλάδας και στο Σύλλογο "ΛΑΜΨΗ".

