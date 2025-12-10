Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ολυμπιακός: Νέα ατυχία με Γουόρντ που τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο μήνα
Ο Αμερικανός υπέστη οστικό οίδημα και θα επιστρέψει στη δράση στις αρχές του 2026
Η κακοδαιμονία του Ολυμπιακού συνεχίζεται με τον Τάισον Γουόρντ να είναι το νέο όνομα που μπήκε στο απουσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ και το μέγεθος του προβλήματος έγινε σήμερα γνωστό με τον Ολυμπιακό να τον χάνει για τον επόμενο μήνα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεταξύ άλλων θα χάσει και το ντέρμπι της Euroleague με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 2/1.
Αναλυτικά η ενημέρωση από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ: «Ο Τάισον Γουόρντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου. Η εκτίμηση είναι ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.»
