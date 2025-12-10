Ολυμπιακός: Νέα ατυχία με Γουόρντ που τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο μήνα
SPORTS
Euroleague Ολυμπιακός Τάισον Γουόρντ

Ολυμπιακός: Νέα ατυχία με Γουόρντ που τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο μήνα

Ο Αμερικανός υπέστη οστικό οίδημα και θα επιστρέψει στη δράση στις αρχές του 2026

Ολυμπιακός: Νέα ατυχία με Γουόρντ που τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο μήνα
Η κακοδαιμονία του Ολυμπιακού συνεχίζεται με τον Τάισον Γουόρντ να είναι το νέο όνομα που μπήκε στο απουσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ και το μέγεθος του προβλήματος έγινε σήμερα γνωστό με τον Ολυμπιακό να τον χάνει για τον επόμενο μήνα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεταξύ άλλων θα χάσει και το ντέρμπι της Euroleague με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 2/1.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ: «Ο Τάισον Γουόρντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου. Η εκτίμηση είναι ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.»

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης