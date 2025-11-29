ΑΕΚ: Εκτός για δέκα ημέρες ο Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Φιορεντίνα
SPORTS
Ζίνι ΑΕΚ Μαγνητική Τομογραφία

ΑΕΚ: Εκτός για δέκα ημέρες ο Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Φιορεντίνα

Ο Ζίνι έκανε την απαραίτητη μαγνητική και όπως προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολιτς θα μείνει εκτός υποχρεώσεων της ΑΕΚ για τις επόμενες 10 ημέρες

ΑΕΚ: Εκτός για δέκα ημέρες ο Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Φιορεντίνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα είχε αναφέρει την αρχική εκτίμηση για τον τραυματισμό του Ζίνι, η οποίο επιβεβαιώθηκε από τη μαγνητική που έκανε ο φορ του Δικεφάλου.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τους Βιόλα στο «Αρτέμιο Φράνκι», λόγω τραυματισμού στο γόνατο και όπως ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης θα χρειαστεί περίπου δέκα ημέρες για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς.

Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ΟΦΗ - Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντιστοίχως.

Θυμίζουμε πως αυτήν την περίοδο είναι τραυματίας και ο Φραντζί Πιερό, κάτι που σημαίνει πως ο Λούκα Γιόβιτς είναι η μοναδική «καθαρή» επιλογή για τη θέση του φορ.
Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση

Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά

Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης