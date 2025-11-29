Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
ΑΕΚ: Εκτός για δέκα ημέρες ο Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Φιορεντίνα
Ο Ζίνι έκανε την απαραίτητη μαγνητική και όπως προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολιτς θα μείνει εκτός υποχρεώσεων της ΑΕΚ για τις επόμενες 10 ημέρες
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα είχε αναφέρει την αρχική εκτίμηση για τον τραυματισμό του Ζίνι, η οποίο επιβεβαιώθηκε από τη μαγνητική που έκανε ο φορ του Δικεφάλου.
Ο Ανγκολέζος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τους Βιόλα στο «Αρτέμιο Φράνκι», λόγω τραυματισμού στο γόνατο και όπως ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης θα χρειαστεί περίπου δέκα ημέρες για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς.
Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ΟΦΗ - Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντιστοίχως.
Θυμίζουμε πως αυτήν την περίοδο είναι τραυματίας και ο Φραντζί Πιερό, κάτι που σημαίνει πως ο Λούκα Γιόβιτς είναι η μοναδική «καθαρή» επιλογή για τη θέση του φορ.
