Τσάβι Πασκουάλ: Επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στον πάγκο της Μπαρτσελόνα

Ο Πασκουάλ ήταν ο τελευταίος προπονητής που οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της Ευρώπης το 2010
Προπονητής της Μπαρτσελόνα και επίσημα είναι από σήμερα ο Τσάβι Πασκουάλ.
Μετά από 9 χρόνια ο Καταλανός προπονητής μπάσκετ επέστρεψε στην αγαπημένη του ομάδα υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2018.
Ο 53χρονος Τσάβι Πασκουάλ ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα από το 2008 έως το 2016. Το 2010 την οδήγησε στην κατάκτηση της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό και αυτή είναι η τελευταία φορά που η ομάδα της Βαρκελώνης ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης.
Μετά την Μπαρτσελόνα κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού αλλά και της Ζενίτ.
Μετά από 9 χρόνια ο Καταλανός προπονητής μπάσκετ επέστρεψε στην αγαπημένη του ομάδα υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2018.
Ο 53χρονος Τσάβι Πασκουάλ ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα από το 2008 έως το 2016. Το 2010 την οδήγησε στην κατάκτηση της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό και αυτή είναι η τελευταία φορά που η ομάδα της Βαρκελώνης ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης.
Μετά την Μπαρτσελόνα κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού αλλά και της Ζενίτ.
