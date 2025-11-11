Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Οι Μπακς απέδρασαν από το Ντάλας με 30αρα του Αντετοκούνμπο: Το καθοριστικό κλέψιμο που σφράγισε τη νίκη, δείτε βίντεο
Οι Μπακς άντεξαν και επικράτησαν με 116-114 των Μάβερικς
Άλωσαν το Ντάλας οι Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στους Μάβερικς αλλά τελικά επικράτησε με 116-114. Έτσι πήγε στο 7-4, ρίχνοντας στο 3-8 τους ηττημένους που έπαιξε ξανά χωρίς Ίρβινγκ και Ντέιβις που είναι τραυματίες.
Ο Ρόλινς έκανε το 113-114 στα 18 δευτερόλεπτα, ενώ ο Γουάσινγκτον έκανε λάθος στην επαναφορά, με το Ντάλας να είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Ο Κούζμα πήρε τη μπάλα και έγραψε το 113-116. Ο Γουάσινγκτον κέρδισε φάουλ και τρεις βολές στο ένα δευτερόλεπτο. Έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη και αναγκάστηκε να χάσει και την τρίτη, με τον Πόρτις να παίρνει το ριμπάουντ και να τελειώνει το ματς.
Ο Γιάννης για άλλη μια φορά οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Τελείωσε με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 11/18 σουτ. Έχει κέφια ο Αντετοκούνμπο φέτος και υπέγραψε άλλη μια νίκη της ομάδας του. Μεγάλο ματς και ο Κούζμα με 26 πόντους, ενώ στους 14 πόντους με 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τέρνερ.
Από την άλλη πλευρά 26 πόντους με 9 ριμπάουντ είχε ο Φλαγκ, ο Γουίλιαμς μέτρησε 19 πόντους και ο Γουάσινγκτον είχε 16 πόντους με 7 ριμπάουντ.
Με 14/36 σουτ τελειώσαν οι νικητές με 9/39 οι ηττημένοι, κάτι που τελικά έκανε και τη διαφορά στο να φύγουν με το διπλό τα ελάφια από το Ντάλας σε ένα ματς-θρίλερ.
Kuz takes it away and slams it home! pic.twitter.com/K0MMm9qWr6— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2025
Στους 30 ο Γιάννης
Giannis scored 15 of his 30 in the fourth.— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2025
30 PTS | 8 REB | 6 AST | 3 BLK | 61% FG pic.twitter.com/TYpbvw3wzC
Επόμενο ματς για τα ελάφια οι Χόρνετς, ξημερώματα της Πέμπτης (13/11,02:00) μέσα στη Σάρλοτ.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116
Πηγή: gazzetta.gr
