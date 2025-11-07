Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε σπίτι της - Συγκίνηση στην πρώτη προπόνηση στο ανακαινισμένο Καμπ Νου παρουσία 21.795 φιλάθλων - Βίντεο

Οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έζησαν την ημέρα με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο αρχηγός Ρόναλντ Αραούχο δήλωσε: «Είναι τεράστια η χαρά μας που επιστρέψαμε. Το Καμπ Νου είναι κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο, είναι ιστορία, είναι έμπνευση. Ο κόσμος μας δίνει δύναμη και εμείς θα του ανταποδώσουμε με νίκες».Αίσθηση προκάλεσαν και τα λόγια του Μάρκους Ράσφορντ, που βιώνει την πρώτη του χρονιά στο σύλλογο: «Ανυπομονώ να παίξω εδώ φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το Καμπ Νου ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου στάδια. Το να βρίσκομαι τώρα εδώ, ως παίκτης της ομάδας, είναι ένα όνειρο».Ο μέσος Μαρκ Κασάδο, γέννημα-θρέμμα του συλλόγου, συμπλήρωσε: «Το συναίσθημα είναι μαγικό. Νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ελπίζω να πραγματοποιήσω σύντομα το όνειρό μου να αγωνιστώ εδώ σε επίσημο παιχνίδι».