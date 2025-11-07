Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε σπίτι της - Συγκίνηση στην πρώτη προπόνηση στο ανακαινισμένο Καμπ Νου παρουσία 21.795 φιλάθλων - Βίντεο
Η Μπαρτσελόνα, μετά από περισσότερο από δύο χρόνια, επέστρεψε σήμερα (7/11) στο Καμπ Νου
Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια, η Μπαρτσελόνα γύρισε σήμερα (7/11) στη φυσική της έδρα, το εμβληματικό Καμπ Νου. Η τελευταία φορά που οι «μπλαουγκράνα» πάτησαν τον συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο ήταν στις 28 Μαΐου του 2023, όταν είχαν επικρατήσει με 3-0 της Μαγιόρκα για τη LaLiga. Σήμερα, το ανανεωμένο γήπεδο άνοιξε και πάλι τις πύλες του για μια ανοιχτή προπόνηση που συγκίνησε 21.795 φιλάθλους.
Η επιστροφή στο σπίτι τους, όπως σημειώνει η καταλανική εφημερίδα Mundo Deportivo, είχε χαρακτήρα γιορτής. Από τις 10:30 το πρωί, ώρες πριν την έναρξη της προπόνησης, χιλιάδες φίλοι της Μπαρτσελόνα είχαν αρχίσει να κατακλύζουν τους γύρω δρόμους και τις εξέδρες, ανυπομονώντας να δουν ξανά την ομάδα στο σύγχρονο ποδοσφαιρικό της «ναό». Όλα τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει αγωνιστική μέρα.
Η ομάδα που βγήκε σήμερα στο χορτάρι είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του 2023, καθώς περιλαμβάνει νέα πρόσωπα όπως οι Χοάν Γκαρσία, Κασάδο, Τεκ, Γκεράρντ Μαρτίν και Φερμίν, παιδιά από την περίφημη ακαδημία La Masia, αλλά και τον διεθνή άσο Ντάνι Όλμο. Για τον Χάνσι Φλικ, που ανέλαβε φέτος τα ηνία, η εμπειρία αυτή ήταν επίσης πρωτόγνωρη.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, αφού χαιρέτισε το πλήθος, τόνισε: «Σήμερα ήταν μια σημαντική δοκιμασία και την περάσαμε. Θέλουμε ο πρώτος αγώνας να έχει 45.000 θεατές. Η πρόοδος των έργων πηγαίνει καλά, το μόνο που απομένει είναι η τελική άδεια για την πλάγια κερκίδα».
Welcome to Spotify Camp Nou 👋🏟️ pic.twitter.com/Yjg7KoUvvw— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025
Goosebumps. pic.twitter.com/CZsXYLhFld— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025
22.000+ fans and such an atmosphere for a training session, only at Barcelona 💙❤ pic.twitter.com/NGM2MV1Q2C— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 7, 2025
Welcome home! 💙❤️ pic.twitter.com/3wCOAQ5I1L— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025
This one's looking 🔥 pic.twitter.com/kDVyqnnEwP— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025
Οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έζησαν την ημέρα με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο αρχηγός Ρόναλντ Αραούχο δήλωσε: «Είναι τεράστια η χαρά μας που επιστρέψαμε. Το Καμπ Νου είναι κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο, είναι ιστορία, είναι έμπνευση. Ο κόσμος μας δίνει δύναμη και εμείς θα του ανταποδώσουμε με νίκες».
Αίσθηση προκάλεσαν και τα λόγια του Μάρκους Ράσφορντ, που βιώνει την πρώτη του χρονιά στο σύλλογο: «Ανυπομονώ να παίξω εδώ φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το Καμπ Νου ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου στάδια. Το να βρίσκομαι τώρα εδώ, ως παίκτης της ομάδας, είναι ένα όνειρο».
Ο μέσος Μαρκ Κασάδο, γέννημα-θρέμμα του συλλόγου, συμπλήρωσε: «Το συναίσθημα είναι μαγικό. Νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ελπίζω να πραγματοποιήσω σύντομα το όνειρό μου να αγωνιστώ εδώ σε επίσημο παιχνίδι».
