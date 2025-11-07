Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φτάνει τα 1.000 ματς στους πάγκους - «H Λίβερπουλ του Κλοπ ήταν ο πιο σκληρός αντίπαλος»
Ο Γκουαρδιόλα, ενόψει του 1.000ού του αγώνα ως προπονητής, παραδέχθηκε ότι η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ υπήρξε ο σημαντικότερος και δυσκολότερος αντίπαλος που αντιμετώπισε σε όλη του τη διαδρομή
Ο Ισπανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ετοιμάζεται να συμπληρώσει αυτό το Σαββατοκύριακο 1.000 αγώνες ως προπονητής, ένα επίτευγμα που λίγοι έχουν καταφέρει στο ποδόσφαιρο κορυφαίου επιπέδου. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ενόψει του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (9/11), ο Γκουαρδιόλα έκανε έναν προσωπικό απολογισμό της καριέρας του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ποιος ήταν –κατά τη γνώμη του– ο πιο απαιτητικός αντίπαλος που αντιμετώπισε.
«Έχω περάσει πολύ χρόνο σε αυτή τη χώρα και κάθε περίοδος είχε τον ρόλο της στη ζωή μου – το ξεκίνημα στη Μπαρτσελόνα ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια προπονητής, η εμπειρία στη Μπάγερν, και τώρα στη Σίτι. Όμως η Λίβερπουλ του Κλοπ ήταν ο πιο σκληρός, ο πιο δυνατός αντίπαλος όλων. Είναι το πεπρωμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός.
Ο Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε πως δεν περίμενε να φτάσει ποτέ να προπονήσει σε 1.000 επίσημες αναμετρήσεις. «Δεν απόλαυσα κάθε στιγμή, αλλά συνολικά ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Νιώθω ευγνώμων, γιατί πετύχαμε πράγματα που ούτε φανταζόμουν, στη Μπαρτσελόνα, στη Μπάγερν και εδώ. Είναι δύσκολο να διανύσεις τόσο μεγάλη πορεία αν ξανάρχιζα, ίσως να μην έφτανα ποτέ ως εδώ».
Όσο για το αν έχει κάποιο αγαπημένο παιχνίδι σε αυτή τη διαδρομή, ο προπονητής του Μάντσεστερ Σίτι προτίμησε να απαντήσει διπλωματικά: «Υπάρχουν παιχνίδια που θυμάσαι με χαρά και άλλα που σε πληγώνουν. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο – κάθε αγώνας είναι ένα μάθημα. Και αύριο, ο ήλιος θα ανατείλει ξανά».
Σχολιάζοντας την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να ρισκάρει με τον Ρόδρι, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό: «Θα δούμε αύριο, αλλά δεν πρόκειται να πάρουμε ρίσκο. Έρχεται το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες και το κρίσιμο κομμάτι της σεζόν είναι μπροστά. Τον χρειαζόμαστε φρέσκο και έτοιμο».
«Μακάρι να τον είχαμε ήδη, αλλά ο Νίκο Γκονθάλεθ εξελίσσεται σε πολύ σημαντικό παίκτη για μας», πρόσθεσε ο Γκουαρδιόλα, υπογραμμίζοντας τη βάθος που έχει το ρόστερ του Σίτι.
