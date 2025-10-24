«Μίδας» ο Μέσι με έσοδα καριέρας 1,6 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2025

Οι τελευταίες αυτές συμφωνίες λήγουν μετά τη σεζόν του 2026. Και με την πιθανότητα μετάδοσης αγώνων που αφορούν τον Μέσι το 2027 και το 2028, φαίνεται πιθανό ότι θα υπάρξουν περισσότεροι πρόθυμοι πιθανοί παραδοσιακοί τηλεοπτικοί συνεργάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και αλλού, ακόμη και αν τα δικαιώματα streaming δεν αποτελούν μέρος ενός νέου πακέτου», αναφέρει το Forbes.«Όταν ο Λιονέλ Μέσι έκανε το MLS το πρωτάθλημα επιλογής του, αυτό σηματοδότησε μια καμπή - όχι μόνο για την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά για ολόκληρο το άθλημά μας στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο επίτροπος του MLS, Ντον Γκάρμπερ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επέλεξε να μείνει και να συνεχίσει την καριέρα του με την Ίντερ Μαϊάμι».Ο Λιονέλ Μέσι παίζει για την Ίντερ Μαϊάμι από τα μέσα του 2023. Ο επιθετικός έχει σκοράρει 71 γκολ σε 82 αγώνες για την ομάδα, η οποία ανήκει συνιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ.Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αργεντινός στέφθηκε πρώτος σκόρερ του MLS με 29 γκολ σε 28 αγώνες. Η Ίντερ Μαϊάμι θα αγωνιστεί στα playoffs του MLS από το Σάββατο.