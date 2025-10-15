Six Kings Slam: Πρεμιέρα με ήττα από τον Σίνερ για τον Τσιτσιπά - Θα εισπράξει 1,5 εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή του - Βίντεο
Six Kings Slam: Πρεμιέρα με ήττα από τον Σίνερ για τον Τσιτσιπά - Θα εισπράξει 1,5 εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή του - Βίντεο

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και ηττήθηκε με 2-0 (6-2, 6-3) - Ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά

Six Kings Slam: Πρεμιέρα με ήττα από τον Σίνερ για τον Τσιτσιπά - Θα εισπράξει 1,5 εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή του - Βίντεο
Από τη στιγμή που έμαθε τον αντίπαλό του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του «Six Kings Slam» ήξερε ότι θα είχε πολύ δύσκολο έργο. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-0 σετ από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά επίδειξης στη Σαουδική Αραβία. 


Ο Ιταλός έδειξε από την αρχή της διαθέσεις του, ξεκινώντας με τρία σερί μπρείκ και προηγήθηκε με 5-0. Στη συνέχεια ο Στέφανος απάντησε με μπρέικ, έκανε το 5-1 και αμέσως μετά το 5-2, με τον Σίνερ τελικά με κλείνει το σετ με 6-2.


Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο, με τον Ιταλό να κάνει δύο μπρέικ και να προηγείται με 3-0. Ο Στέφανος αντέδρασε και μείωσε σε 3-2, απαντώντας στα μπρέικ του Σίνερ. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αντεπίθεσή του, χάνοντας και το δεύτερο σετ με 6-3.


Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί, στις 19:30 ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Φριτζ, ο οποίος επικράτησε του Σβέρεφ, ενώ αμέσως μετά ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Τζόκοβιτς. 

Να σημειώσουμε, ότι παρόλο τον αποκλεισμό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα εισπράξει 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τη συμμετοχή του στον αγώνα με τον Σίνερ.

