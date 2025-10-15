Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Six Kings Slam: Πρεμιέρα με ήττα από τον Σίνερ για τον Τσιτσιπά - Θα εισπράξει 1,5 εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή του - Βίντεο
Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και ηττήθηκε με 2-0 (6-2, 6-3) - Ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά
Από τη στιγμή που έμαθε τον αντίπαλό του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του «Six Kings Slam» ήξερε ότι θα είχε πολύ δύσκολο έργο.
Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-0 σετ από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά επίδειξης στη Σαουδική Αραβία.
Ο Ιταλός έδειξε από την αρχή της διαθέσεις του, ξεκινώντας με τρία σερί μπρείκ και προηγήθηκε με 5-0. Στη συνέχεια ο Στέφανος απάντησε με μπρέικ, έκανε το 5-1 και αμέσως μετά το 5-2, με τον Σίνερ τελικά με κλείνει το σετ με 6-2.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο, με τον Ιταλό να κάνει δύο μπρέικ και να προηγείται με 3-0. Ο Στέφανος αντέδρασε και μείωσε σε 3-2, απαντώντας στα μπρέικ του Σίνερ.
Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αντεπίθεσή του, χάνοντας και το δεύτερο σετ με 6-3.
Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί, στις 19:30 ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Φριτζ, ο οποίος επικράτησε του Σβέρεφ, ενώ αμέσως μετά ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Τζόκοβιτς.
JANNIK SINNER, SENSATIONAL.— Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025
Stefanos Tsitsipas' reaction said it all 😅#SixKingsSlam
Live NOW on Netflix pic.twitter.com/Mwdke7rdeZ
Jannik Sinner takes the first set 6-2 after a late push from Stefanos Tsitsipas 👀— Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025
Can Tsitsipas fight back?#SixKingsSlam LIVE only on Netflix pic.twitter.com/h0PDBDE0vB
The drop shot from Jannik Sinner 😮💨— Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025
He's feeling it against Tsitsipas 🔥#SixKingsSlam LIVE now only on Netflix. pic.twitter.com/sM3FyB5zbD
Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί, στις 19:30 ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Φριτζ, ο οποίος επικράτησε του Σβέρεφ, ενώ αμέσως μετά ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Τζόκοβιτς.
Να σημειώσουμε, ότι παρόλο τον αποκλεισμό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα εισπράξει 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τη συμμετοχή του στον αγώνα με τον Σίνερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
