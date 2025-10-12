H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Ρεμπρόφ για ενδιαφέρον Παναθηναϊκού: «Υπάρχει προσέγγιση από αρκετούς συλλόγους»
Ο τεχνικός της Εθνικής Ουκρανίας, Σεργκέι Ρεμπρόφ ρωτήθηκε για τις επαφές με τον Παναθηναϊκό και απάντησε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους
Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια αποτέλεσε προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό.
Ο Χρήστος Κόντης αυτή τη στιγμή οδηγεί την ομάδα, ενώ ο 51χρονος Ουκρανός προπονητής συνεχίζει να βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του και στη συνέντευξη Τύπου παραμονή του αγώνα εναντίον του Αζερμπαϊτζάν για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
Ο Ρεμπρόφ τόνισε ότι υπάρχει προσέγγιση από συλλόγους, αλλά δεν κατονόμασε...
«Επιβεβαιώνετε ή διαψεύδετε τις πληροφορίες ότι μπορεί να αναλάβετε τον Παναθηναϊκό;», ήταν η ερώτηση που δέχθηκε ο Ρεμπρόφ και απάντησε:
«Υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για προπονητές. Πριν από αυτό το παιχνίδι είδατε πόση προσοχή υπήρχε γύρω από τον Ρεμπρόφ. Αλλά μόλις εμφανιστούν φήμες, ο κόσμος αρχίζει αμέσως να αναρωτιέται: "Πώς γίνεται; Αυτός δεν αξίζει".
Όντως, υπάρχει ενδιαφέρον, επειδή είχα καλή παρουσία πριν αναλάβω την εθνική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον.
Αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι με την εθνική, σέβομαι τη χώρα μου και σίγουρα θα συνεχίσω να δουλεύω μέχρι το τέλος με την ομάδα μου».
Πηγή:www.gazzetta
