ΑΕΚ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Ζίνι
SPORTS
ΑΕΚ Ζίνι Μάριος Ηλιόπουλος

ΑΕΚ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Ζίνι

Ο νεαρός επιθετικός συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έπειτα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο

ΑΕΚ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Ζίνι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ αφού υπέγραψε επέκταση συμβολαίου του  Ζίνι  έως το 2029. 

Ο Ανγκολέζος επιθετικός συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Μάριο Ηλιόπουλο στα γραφεία της ΑΕΚ και έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Ο 23χρονος επιθετικός αποτελεί έναν παίκτη που έχει μεγάλες προοπτικές και πάνω στον οποίο πιστεύει πολύ και ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως έχει διαπιστωθεί και από τον χρόνο που του έχει δώσει ως τώρα.

Κάπως έτσι οι δύο πλευρές δεν είχαν κάποια δυσκολία στο να φτάσουν σε συμφωνία και τις υπογραφές να... πέφτουν παρουσία και του Ηλιόπουλου.

Ο Ζίνι ανήκει στην ΑΕΚ από το 2023 και μετράει  21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα, έχοντας σε αυτό το διάστημα το περσινό πέρασμα από τον Λεβαδειακό που ανέβασε τις μετοχές του, αλλά και στην ΑΕΚ Β.

Τη δεδομένη στιγμή ο Ζίνι ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό με την επιστροφή του να αναμένεται από τα μέσα Νοεμβρίου και έπειτα.





Photo Credit: Δελτίο INTIME- ΠΑΕ ΑΕΚ 

Ειδήσεις σήμερα:

Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του

Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους

Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης