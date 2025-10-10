ΑΕΚ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Ζίνι

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ αφού υπέγραψε επέκταση συμβολαίου του Ζίνι έως το 2029.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Μάριο Ηλιόπουλο στα γραφεία της ΑΕΚ και έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Ο 23χρονος επιθετικός αποτελεί έναν παίκτη που έχει μεγάλες προοπτικές και πάνω στον οποίο πιστεύει πολύ και ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως έχει διαπιστωθεί και από τον χρόνο που του έχει δώσει ως τώρα.

Κάπως έτσι οι δύο πλευρές δεν είχαν κάποια δυσκολία στο να φτάσουν σε συμφωνία και τις υπογραφές να... πέφτουν παρουσία και του Ηλιόπουλου.

Ο Ζίνι ανήκει στην ΑΕΚ από το 2023 και μετράει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα, έχοντας σε αυτό το διάστημα το περσινό πέρασμα από τον Λεβαδειακό που ανέβασε τις μετοχές του, αλλά και στην ΑΕΚ Β.

Τη δεδομένη στιγμή ο Ζίνι ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό με την επιστροφή του να αναμένεται από τα μέσα Νοεμβρίου και έπειτα.









