Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
ΑΕΚ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Ζίνι
Ο νεαρός επιθετικός συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έπειτα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο
Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ αφού υπέγραψε επέκταση συμβολαίου του Ζίνι έως το 2029.
Ο Ανγκολέζος επιθετικός συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Μάριο Ηλιόπουλο στα γραφεία της ΑΕΚ και έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.
Ο 23χρονος επιθετικός αποτελεί έναν παίκτη που έχει μεγάλες προοπτικές και πάνω στον οποίο πιστεύει πολύ και ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως έχει διαπιστωθεί και από τον χρόνο που του έχει δώσει ως τώρα.
Κάπως έτσι οι δύο πλευρές δεν είχαν κάποια δυσκολία στο να φτάσουν σε συμφωνία και τις υπογραφές να... πέφτουν παρουσία και του Ηλιόπουλου.
Ο Ζίνι ανήκει στην ΑΕΚ από το 2023 και μετράει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα, έχοντας σε αυτό το διάστημα το περσινό πέρασμα από τον Λεβαδειακό που ανέβασε τις μετοχές του, αλλά και στην ΑΕΚ Β.
Τη δεδομένη στιγμή ο Ζίνι ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό με την επιστροφή του να αναμένεται από τα μέσα Νοεμβρίου και έπειτα.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Photo Credit: Δελτίο INTIME- ΠΑΕ ΑΕΚ
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr